モデルのemma(31)が7日、自身のインスタグラムを更新。韓国の事務所「GOST AGENCY Korea」に所属したと発表した。

昨年12月11日、12年間所属した大手芸能事務所「スターダストプロモーション」を退所すると発表していたemma。

この日、日本語と韓国語の投稿で「この度韓国の事務所GOST AGENCY Koreaに所属しました事をご報告いたします」と発表。

「モデルの仕事を始めてから13年。新しく韓国での活動が出来ることが本当に楽しみです。まだまだ未熟ではありますが、皆様よろしくお願いいたします」と呼びかけた。

日本での活動は「今まで通り変わらずに続けていきます」とした上で「新たに色々な事に挑戦していきます。改めてよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

emmaは2014年にファッション誌「ViVi」も専属モデルに抜てき。「装苑」「NYLON JAPAN」「JILLE」など数々の雑誌で表紙モデルを務めた。また、かつてTBS系「A-Studio」では9代目MCアシスタントを担当。多方面で活躍している。