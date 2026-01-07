女優広瀬すず（27）と俳優横浜流星（29）が7日、都内で富士フイルム「instax“チェキ”」新製品発表会に出席した。

静止画撮影、プリント機能に加えて最大15秒の動画の撮影も可能なハイブリッドインスタントカメラ「instax mini Evo Cinema」と、スマホプリンター“チェキ”「instax mini Link＋」が、30日に発売される。

CMで共演の2人は「Evo Cinema」を手に登場。互いに動画を取り合って、それをプリントアウト、再生して披露した。

広瀬は「縦持ちが新鮮です。さまざまなシーンで楽しんでいただけたら。SNSにあげても楽しい。よくファッションをあげるので、その時に使いたいです。15秒というのがいい規模で、その瞬間が映像になるのがいい。現場でいろいろな人の顔、映画を残せたらと思います」。横浜は「シックで本物のカメラのよう。時代にあわせたエフェクト（効果）がかけられるので、各時代を楽しめると思います。新しい挑戦ですね。どんなシーンでも画になると思います」と笑顔を見せた。

今年について、広瀬は「いつも通りマイペースで、いい意味で頑張れたらいいなと思います。映像が多いんですけど、今年は舞台があるので頑張ります」。横浜は「大河ドラマ（『べらぼう』）が終わったので、節目の年になると思います。新しい挑戦ができたら」と話した。