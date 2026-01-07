【SW2冷やすッチ】 1月7日 発売 価格：2,980円

サンコーは、同社のブランド「PYZONE」（パイズワン）より「SW2冷やすッチ」を本日1月7日に発売した。価格は2,980円。サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売される。

「PYZONE」は「自分の領域を、自分の世界を、創る・もっと楽しむ」（PLAY YOUR ZONE）をコンセプトに、サンコーが展開するブランド。

今回発売される「SW2冷やすッチ」は、Nintendo Switch2本体にこもりやすい熱を効率的に外へ逃がし、プレイ中の熱暴走やパフォーマンス低下を防ぐ排熱サポートアイテム。本体サイズは74×34×53mm（幅×奥行×高さ）、風量は強・中・弱と3段階の調整が可能となっている。Switch2本体上部のUSB Type-Cポートに直接差し込むだけの簡単設置ですぐに使用可能で、ケーブルレス仕様のため、手持ちプレイ中も配線を気にせず使用できる。

設置したままドックに差し込むことも可能な非干渉設計が採用されており、社内テストでは、本製品を使用することで本体温度が約41℃から約34℃まで低下するという高い排熱効果が確認されている（※測定結果は使用環境・条件により異なる）。

また静音設計のファンを採用しているため、ゲームの音を邪魔することなく、過酷なゲーム環境下でも本体のポテンシャルを最大限に引き出す。熱による自動スリープなどのトラブルを未然に防ぎ、常に安定したプレイ環境を求める、ゲーマーにぴったりのアイテムとなっている。

【SW2冷やすッチ】

【製品特長】

・本体上部のType-Cポートに差し込むだけの簡単設置

・手持ちプレイでも邪魔にならない完全ケーブルレス・直接給電

・設置したままドックにも置ける非干渉デザイン

・本体温度を約7℃低下させる冷却実力（同社測定値）

・風量は強・中・弱の3段階

・ゲームに集中できる静音設計

「SW2冷やすッチ」仕様

型番/JAN：SWHE25CBK/4580060604661

・サイズ：74×34×53mm（幅×奥行×高さ）

・重量：約50g

・電源：USB 5V 150mA（Switch2本体より給電）

・消費電力：0.75W

・モード（風量）：3種類（強・中・弱）

・材質：ABS

・セット内容：本体、日本語取扱説明書

・保証期間：購入日より3カ月

・パッケージサイズ：78×37×55mm（幅×奥行×高さ）

・パッケージ込み重量：約60g