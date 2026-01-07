LiSA、膝上ミニスカで美脚披露「スタイル抜群」「着こなしお洒落」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/01/07】歌手のLiSAが1月5日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つ衣装姿を公開し、反響を呼んでいる。
LiSAは2026年がデビュー15周年イヤーであるとし、スペシャルサイトがオープンしたことを投稿。サイトビジュアルは大きなイチゴを抱いたLiSAが宙に浮いているものとなっている。LiSAはベージュの膝上ミニスカートとベージュのルーズソックスを着用しており、スラリと伸びた脚が際立つ姿を披露している。
この投稿に「可愛い」「素敵なビジュアル」「嬉しいお知らせ」「スタイル抜群」「着こなしお洒落」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
◆LiSA、15周年記念ビジュアルで美脚披露
◆LiSAの投稿に反響
