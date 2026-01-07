Æ£¸¶¼ù ¡ÊC¡Ë¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹

¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/07¡ÛTHE RAMPAGE¤ÎÆ£¸¶¼ù¤¬1·î5Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÌÅ¤Ã»Ò¤òÊú¤Ã¤³¤·¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡Û28ºÐLDH¿Íµ¤¥¤¥±¥á¥ó¡ÖÂç¤­¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡×ÌÅ¤Ã»ÒÊú¤Ã¤³¥·¥ç¥Ã¥È

¢¡Æ£¸¶¼ù¡¢ÌÅ¤Ã»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«


¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó¡¢ÌÅ¤Ã»Ò¤È¤Î¡Ö¥Ç¡¼¥È¡×¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¼ê·Ò¤®Æ°²è¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤­¤¿Æ£¸¶¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤âÌÅ¤Ã»Ò¤òÊú¤Ã¤³¤·¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢ÌÅ¤Ã»Ò¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÂç¤­¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿ Áö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¤½¤ÎÀ®Ä¹¤¬´ò¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¡Ö¿Í¸«ÃÎ¤ê¤µ¤ì¤¿ ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¤¿¡×¤È¤â¤Ä¤Å¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤ä¥­¥¹¤ò¤¹¤ë³¨Ê¸»ú¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£

¢¡Æ£¸¶¼ù¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á


¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¡Ö2¥·¥ç¥Ã¥ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÀ®Ä¹Áá¤¤¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÊÒ»×¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤ÎÅÁ¤ï¤ë¡×¡Ö¿Í¸«ÃÎ¤ê¤ÏÀ®Ä¹¤Î¾Ú¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ÏÌþ¤ä¤·¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë

