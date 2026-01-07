三連休は「警報級の大雪」のおそれ】

気象庁によると、8日にかけて北日本を中心に荒れた天気となり、さらに週末からの三連休は、日本海側で警報級の大雪となるおそれがあります。

東北、北陸の日本海側では大雪が予想されているほか、九州から四国、中国、近畿の太平洋側でも雪が予想されています。

＜7日～8日の天気＞

低気圧が急速に発達しながら日本海を北上しています。 7日は、低気圧にともなって暖かい空気が流れ込む影響で、積雪の多い地域では「なだれ」に注意が必要です。

8日にかけては、寒冷前線の通過に伴い、北日本から西日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になります。落雷やひょう、局地的には竜巻などの激しい突風に注意してください 。

8日は一時的に冬型の気圧配置が強まるでしょう。北日本や北陸地方では「暴風雪」や「高波」に警戒が必要です。

８日朝までに予想される雪の量は、多い所で東北で50センチ、北海道で30センチとなっています 。

＜週末の三連休は「警報級の大雪」か＞

さらに注意が必要なのが、今週末の三連休です。 10日（土）から11日（日）にかけて、別の低気圧が発達しながらオホーツク海へ進み、その後、12日（月）にかけて日本付近に非常に強い寒気が流れ込む見込みです 。

このため、北日本から西日本の日本海側を中心に大荒れの天気となり、寒気の強さによっては「警報級の大雪」となるおそれがあります 。 成人式などで移動が増える時期ですが、最新の気象情報と交通情報に十分ご注意ください。

ポイント1：あす8日にかけて「竜巻・吹雪」に注意

急速に発達する低気圧と前線の影響で、全国的に天気が荒れます。

ポイント2：三連休（10日～12日）は「警報級の大雪」か 九州でも雪予想

週末は再び低気圧が発達し、その後強い冬型の気圧配置となります。太平洋側は晴れる所が多い見込みですが、画像で掲載している雪・雨シミュレーションでは、12日には、九州から四国、中国、近畿の太平洋側でも雪が予想されています。北陸、東北の日本海側では大雪となるところがありそうです。

全国47都道府県の天気予報（画像で掲載）

11日から12日にかけて東北や北陸の日本海側を中心に雪が予想されています。近畿、中国の日本海側のほか、九州でも雪マークが出ているところがあります。

