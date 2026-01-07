保存版【血糖値の急上昇を防止する超簡単副菜レシピ10選】あえるだけ、かけるだけ

「お腹が空いた」そんなとき、いきなり主食を食べていませんか？ 実は、最初に何を食べるかで、血糖値の上がり方は大きく変わります。まずはこれを一口。今回は、混ぜるだけ・レンチンだけで作れる手軽な前菜10品ご紹介。どれも一品50kcal以下、いつもの食材でさっと作れます。

血糖値の急上昇を防ぐ！ 最初に食べたい一品10選

ところてん

ところてん50gにわさびじょうゆをかけ、青のりをふる。

めかぶ

味つきめかぶ1パック（40ℊ）に練りわさびをのせる。

もずく

もずく酢1パック（60g）にしょうがのすりおろしをのせる。

塩昆布納豆

納豆1/2パックと塩昆布1gを混ぜる。

スプラウト

ブロッコリーなどのスプラウト30gにフレンチドレッシング大さじ1/2をかける。

刺し身こんにゃく

刺し身こんにゃく50gにしょうゆ少々をかけて練りわさびをのせる。

せん切りキャベツ

せん切りキャベツ30gにウスターソース小さじ１をかける。

なめたけやっこ

豆腐1/4丁（75g）に、なめたけ小さじ1/2をのせる。

アーモンド

アーモンド（無塩）8gに粗びき黒こしょう少々をふる。

レンチンきのこカット

カットしめじ1パックを耐熱皿に入れてラップをし、電子レンジ（600W）で1分加熱。ポン酢しょうゆ小さじ1〜大さじ1/2であえる。

空腹のときこそ、まずはこの一品。続けやすい工夫で、毎日の食事を心地よく整えていきましょう。

