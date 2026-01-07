“鉄っちゃんアナ”としても親しまれる鉄道通のフリーアナウンサー・羽川英樹さんのラジトピコラム「羽川英樹の出発進行！」。今回、羽川アナがレポートするのは、富山県富山市の中心部を走る、富山地方鉄道の「市内電車」です。

富山地方鉄道、通称「富山地鉄」は、鉄道線と軌道線（市内電車）を併せ持つ鉄道会社です。



立山・宇奈月方面を結ぶ鉄道線はかなりの赤字が累積しており、一部廃線の危機もささやかれ、いま沿線自治体も支援に乗り出したところです。

それに比して、市内電車は、頻発運転で4路線6系統が運行され、市民の足として活躍しています。



なかでも、富山港線は、幾多の変遷を経て、2020（令和2）年に富山ライトレールから富山地鉄の一部となった、人気路線。今回はこの富山港線を中心に紹介します。

北の起点『岩瀬浜』は、富山港にも近く、美しい立山連峰を仰ぎ見ることもできます。



無人のホームには、2006（平成18）年の富山ライトレール開業時から走るLRV（超低床車両）「ポートラム」が停まっていました。



この路線ではこのポートラムをはじめ、「セントラム」「サントラム」と、3つのタイプのLRVが走っています。日中は15分おきの運行で、専用軌道は最高時速60kmで走ります。

立山連峰をのぞむ

ポートラム

セントラム

サントラム

この富山港線は、1924（大正13）年の富岩鉄道から始まり、富山地鉄→国鉄→JR→富山ライトレールを経て、2020年から再び富山地鉄の路線となりました。



JR富山港線の時代は1時間に1本あたりの運行だった同路線。2006年に3セクの富山ライトレールが引き継ぐと、すぐにLRV導入に頻発運転と駅数増加で乗客を増やし、未来の地方都市交通のさきがけとして全国から注目を集めることに。小生も開業当初に興味を持って乗りに行ったものです。

富山港線の路線図

趣のある国鉄時代の駅舎が残るのが『東岩瀬』。ここからは沿線随一の観光スポットがひろがります。かつて北前船の寄港地として栄え、広い通りには回船問屋がずらりと並んで、今もその面影をしっかりと残しています。

この通りでひときわ風格を見せるのは、見学も可能な馬場家（旧馬場家住宅）です。屋内の30メートルに渡る通り庭や、33畳の大広間など当時の隆盛がうかがえます。

また、旧馬場家住宅の屋敷裏の米蔵をうまく改造した醸造所パブ「コボ・ブルーカブ」では、9種類のクラフトビールを楽しみこともできるんです。日本酒が好きなら満寿泉（ますいずみ）でおなじみの桝田酒造店や、土蔵を改造した酒屋、酒商田尻本店もぜひのぞいて見てください。

「コボ・ブルーカブ」

桝田酒造店

『奥田中学校前』を過ぎると併用軌道に入り、正面に見えてくるのが富山一の高さを誇る「タワー111（トリプルワン）」という、情報通信大手「インテック」の本社ビルです。ここには、その名も『インテック本社前』という停留場があります。



近隣には人気観光スポットの富岩運河環水公園があり、同園から岩瀬（岩瀬カナル公園）へ向かうクルーズ船「富岩水上ライン」も出ています。さらに、園内には、美しい風景を一望できるスターバックスもあり、評判を呼んでいます。

(C)とやま観光ナビ

『岩瀬浜』から25分で、2015（平成27）年に完成したJRの駅の高架下にある『富山駅』に到着。ここは6面のホームを持ち、北陸新幹線・高山本線・あいの風とやま鉄道・富山地鉄鉄道線などと接続します。

富山駅停留場

では、次は「富山大学前行」に乗り換えてみましょう。富山駅4番ホームを出発する7000形のパト電車は、『県庁前』など官庁街を抜け『安野屋』へ。

左側に、7000形のパト電車も

この停留場近くにある喫茶「ブルートレイン」は、1980（昭和55）年創業の鉄道ファンが集うお店。座席をはじめ昔の客車をイメージして設計されており、圧巻は店内を見え隠れしながら一周する全長45メートルのHOゲージの鉄道ジオラマ。濃いめの珈琲（コーヒー）をすすりながら店主の鉄道愛に包まれた力作を堪能してみてください。

喫茶「ブルートレイン」

店内のようす

店内のようす

このあと富山大橋で一級河川の神通川（じんづうがわ）を渡ると、次は『トヨタモビリティ富山 Gスクエア五福前（五福末広町）』停留場。分類の仕方によりますが、これ、日本一長い駅名かも。



このあとは左手に広大な五福公園や県営富山球場を眺めながら、終点『富山大学前』に到着します。

『トヨタモビリティ富山 Gスクエア五福前』の駅名標

富山大学

では最後に、「南富山駅前行」も少し紹介しましょう。平日昼間は7分30秒おきに運行され、『富山駅』を出るとしばらくは市内中心部を走り抜けます。



約21分走って、終点『南富山駅前』に、昭和40年製の車両を復刻した7000形レトロ電車が到着。ここには研修センターや市内電車の車庫も設けられており、市内電車と鉄道線の「不二越・上滝線」が接続します。

レトロ電車

南富山駅

富山地鉄・鉄道線のようす

LRVからベテラン車両までいろんな車両が走る市内電車。コンパクトシティを標榜する富山で、市民や観光客の重要な足として活躍し、運賃は均一で240円です。



ほかにも富山には、鉄道ファンにはおなじみのJR氷見線の雨晴海岸の風景や、高岡市内の路面を走る万葉線、そして旧北陸本線だった3セク「あいの風とやま鉄道」などが走り、まさに鉄道王国としての風格を見せています。



新鮮な海鮮ネタや名物ブラックラーメンに旨い地酒にも出会える富山の旅。ぜひ市内電車を活用して楽しんでみてください。（羽川英樹）