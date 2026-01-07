【新興国通貨】ドルペソは不安定な動き続く=メキシコペソ



ベネズエラ問題もあってドルメキシコペソは年明け不安定な上下が続いている。ペソ高の流れを崩すものではないとの見方がある一方、麻薬問題にはかなり強硬なトランプ政権の動向をにらんで警戒感を強める動きもいられる。１７．８６－１８．０３レンジの上下が何度か見られる中、昨日の中南米市場はややドル買いペソ売りも１８．００前後が重くなった。

ペソ円はドル円の上昇もあり五日に８円７７銭台を付けた後、少し調整も８円７０銭割れでは買いが出る展開。



USDMXN 17.971 MXNJPY 8.716

