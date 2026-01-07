松井珠理奈＆辻本達規、入籍日は中日ドラゴンズ・柳裕也の背番号から 結婚の縁の下に竜エースの存在
元SKE48・AKB48の松井珠理奈（28）とBOYS AND MEN・辻本達規（34※辻＝しんにょうは一点）が7日、都内で結婚会見を行った。7日に松井の地元・春日井市で、代理で婚姻届を提出した2人。辻本はこの日に決めた理由について中日ドラゴンズの柳裕也投手（31）の背番号からだと明かした。
【写真】笑い合う場面も！指輪を披露した辻本達規＆松井珠理奈
辻本は、入籍日を1月7日にした理由を聞かれ、「僕が応援しているドラゴンズの柳投手の背番号が『17』だったので。日本だったら17番といえば大谷翔平だと思うんですけど」と明かした。
続けて自身の誕生日が5月17日であること、松井珠理奈の名前の語呂合わせが17であることも理由だったとした。
極秘に交際を続けてきた2人。そんな中で柳には交際を明かし、柳の家族と2人が遊ぶこともあったという。
辻本はプロポーズについても相談していたといい、柳は「俺はバラを108本贈った」とアドバイスされたことも明かした。
その助言も参考に、自身は紅葉のきれいな場所でプロポーズし、見事にOKをもらった。辻本は「いち早く連絡したら喜んでくれて、『結婚式のスーツは僕がオーダーして作ります』と言ってくれた。彼には本当に感謝です」と話していた。
互いにドラゴンズが好きな2人は始球式に参加することも夢見ていた。
松井は1997年3月8日生まれ、愛知県出身。地元のSKE48だけでなく、AKB48のメンバーとしても活躍。2021年にSKE48を卒業。24年に独立。辻本は1991年5月17日生まれ、岐阜県出身。2010年からBOYS AND MENのメンバーとして活躍している。
2人は一部で結婚が報じられたことを受け、辻本の所属事務所・フォーチュンエンターテイメントが「事実」と認めていた。
