JAXAが「H3」ロケット9号機の打ち上げ延期を発表 「みちびき」7号機を搭載
JAXA＝宇宙航空研究開発機構は2026年1月7日、内閣府の準天頂衛星システム（QZSS）「みちびき」の測位衛星「みちびき」7号機（QZS-7）を搭載する「H3」ロケット9号機の打ち上げを延期すると発表しました。
H3ロケット9号機は2026年2月1日に打ち上げられる予定で準備が進められていましたが、2025年12月22日に発生したH3ロケット8号機の打ち上げ失敗についての原因究明と、9号機を含め今後打ち上げられるH3ロケットへの影響を評価する必要があるとして、JAXAは打ち上げを延期すると述べています。
【更新】H3ロケット8号機打ち上げ失敗 「みちびき」5号機を予定の軌道へ投入できず（2025年12月22日）「みちびき」5号機は打ち上げ当日に再突入か JAXAがH3ロケット8号機の原因究明状況を報告（2025年12月25日）
JAXAはH3ロケット8号機打ち上げ失敗の原因究明活動を引き続き総力を挙げて進めるとともに、9号機の新たな打ち上げ日については打ち上げ計画が整い次第発表するということです。
関連画像・映像
文・編集／sorae編集部
関連記事JAXA、「みちびき」7号機を搭載する「H3」ロケット9号機の打ち上げ予定日を発表三菱電機が準天頂衛星システム「みちびき」7号機を公開 2026年2月打ち上げ予定参考文献・出典JAXA - H3ロケット9号機による「みちびき7号機」の打上げ延期