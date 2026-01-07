【きょうから】ロッテリアにサンエックスの仲間が登場 リラックマ・たれぱんだ・アフロ犬たちのおもちゃがずらり
ロッテリアが展開するハンバーガーショップ「ロッテリア」および「ゼッテリア」は、7日から期間限定で、「リラックマとみんないっしょ わくわくパーティー♪ キッズセット」を販売する。
【写真】ちょこんと乗ってるキャラがかわいい！「あつまってわくわく♪ サンエックスバス」
同社は、子ども向け商品としてさまざまな「キッズセット」を販売。今回は、「リラックマ」や「たれぱんだ」、「アフロ犬」など、サンエックスを代表する人気キャラクターが大集合した、「サンエックスユニバース」のデザインを使用したキッズセットを用意した。
「リラックマとみんないっしょ わくわくパーティー♪ キッズセット」は、4種類のキッズセットメニュー（A：キッズチーズバーガーセット／590円、B：キッズてりやきバーガーセット／610円、C：チキンからあげっとセット／490円、D：おてがるパンケーキセット／490円）の注文が対象。おもちゃは、組み立て式のバスを使って、すごろく遊びや点取りゲームを楽しめる「あつまってわくわく♪ サンエックスバス」、キャラクターが立体的に飛び出す仕掛けの付いたケースがかわいい「みんなでわくわく♪ あそべるトランプ」、たくさんのキャラクターパーツを自由に並べて遊べる「いっしょにわくわく♪ ミニチュアBOX」の3種類から1種類を選ぶことができる。
■商品概要
（1）あつまってわくわく♪ サンエックスバス
サンエックスのキャラクターが集合したデザインがかわいらしい、組み立て式のプルバックカー。後ろに引いて手を離すと走り出す。付属の遊びシートでは、「みかんぼうや」や「いしよわちゃん」など、さまざまなキャラクターが登場する“すごろくあそび”と、バスが止まった部分の得点を競う“てんとりゲーム”を楽しめる。
（2）みんなでわくわく♪ あそべるトランプ
サンエックスのキャラクターのイラストや名前、プロフィール、キャラクター豆知識などが書かれたオリジナルトランプ。一部のトランプにはキャラクターに関するクイズが書かれており、家族や友人と一緒に楽しめる。付属のカードケースにはキャラクターが立体的に飛び出す仕掛けを施し、飾ってもかわいいアイテムに仕上げた。
（3）いっしょにわくわく♪ ミニチュアBOX
「リラックマ」や「たれぱんだ」など、12個のキャラクターパーツと、ロッテリアのメニューをモチーフにしたパーツが4個付いたミニチュアBOX。BOXの内側を背景としてパーツを並べて飾ったり、BOXの上にキャラクターをのせて、“とんとん相撲”のように角をとんとんたたいて遊んだり、いろいろな遊び方を楽しめる。
