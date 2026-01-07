SKE48の元メンバーでタレントの松井珠理奈（28）と男性ユニット「BOYS AND MEN」の辻本達規（34）が7日午前11時から、都内のホテルで結婚会見を行った。近年では少なくなった芸能人の2ショット会見に大きな注目が集まった。

2人の結婚は元日付のスポニチ本紙が報道。同日に辻本の所属事務所が「すでに本人からは結婚の報告を受けており、掲載されております記事につきましては事実でございます」と認め、辻本もSNSで「事務所からの発表の通り松井珠理奈さんと結婚させて頂く運びとなりました」と説明していた。

2人は2014年に出会い、数年後に再会して急接近。約3年の交際を経て昨年11月26日にプロポーズ、結婚を決めた。婚姻届は同日、松井の地元・春日井市に提出した。

近年では珍しい結婚発表会見。辻本は会見で「結婚をSNSで発信することが主流になってきているとは思うんですが、僕も19歳から、彼女も11歳から芸能の世界で皆さんに育てていただいたご恩があるので、経緯を自分たちの口から伝えるのが最善ではと思い、2人で会見することにしました」と説明した。

昨年11月10日には歌舞伎俳優の中村橋之助と元乃木坂46の女優・能條愛未が都内で会見を行い、婚約したことを発表。芸能人の結婚発表会見は、23年6月に行われた女優の足立梨花・手話パフォーマンスユニット「HANDSIGN」のTATSU夫婦以来だったこともあり、大きな話題を呼んだ。

近年では結婚報告の形が変化。会見を開いて報告するケースは少ない。嵐の二宮和也や岡田将生&高畑充希夫妻、女優の長澤まさみなど事務所を通じた発表や、SNSでの報告が主流となっている。