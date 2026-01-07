今回は、同僚女性に押し切られ、浮気した男に起きたことについてのエピソードを紹介します。

いつの間にか泥酔し…

「会社の同期で、3年付き合って婚約していた彼女がいました。義両親にも挨拶を済ませ、あとは結婚するだけという感じでした。

そんなある日、職場の同僚の女性が仕事でミスをし、俺がそのフォローをしてあげたんです。夜遅くなってしまいましたが、なんとか仕事のフォローが終わり、帰ろうとしたら『お礼したいので、飲みに付き合ってください』と言われ、気乗りしないものの飲みに行きました。

一杯だけ飲むつもりが、同僚に酒を勧められていつの間にか泥酔。そして同僚に押し切られ、浮気してしまいました。『1回だけだし、バレないよね……』と思っていましたが、なんと彼女は俺の浮気現場をおさえていたんです。

そのことを知ったのは、後日開かれた俺たちの婚約祝いパーティーで、彼女が俺の浮気証拠写真をみんなに披露したからです……。頭が真っ白になりました」（体験者：20代男性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ この後、この男性は彼女に婚約破棄を伝えられ、職場でも居心地が悪くなり転職することになったそうです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。