タレントの若槻千夏（41）が、6日放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2時36分）に出演。心理テストの結果に納得した。

今回のゲストは8人組ダンス＆ボーカルグループ「MAZZEL」のNAOYA（22）。心理テストの朝起きてからいちばん最初にすることで、若槻は「トイレ」、NAOYAは「歯磨き」を選んだ。

このテストで分かるのは「人生で大事にしていること」。NAOYAの「歯磨き」はルールを守ることで、若槻の「トイレ」は「ストレスがないこと」だった。

若槻は解説の「安全な場所を常に求めるタイプで、無意識に過剰なストレスや感情を整理したいと思っている」を読み上げ、「ホント、それ」と言った。そして「私、ストレスのある仕事をしてないんですよ」と話すと、NAOYAは「断っているってことですか？」。若槻は「ちょっと露骨にやめて」と苦笑い。

そして「本当にストレスがない。全部楽しいから働いているかも」。続けて「それは20代の時にもちろんね、我慢してやっていたこともあるけど、今、まさにこれがベスト」。テストの結果に「すごい！」と拍手した。