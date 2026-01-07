「優しくてスケベな人が好き」31歳女性芸人の肉食ぶりに驚愕！記者も「逆ナンしちゃいました」

1月5日（月）深夜の『あのちゃんねる』では、女性芸人たちの合コンをウォッチングする企画が放送され、出演者たちの意外な恋愛観が明らかになった。

【映像】3時のヒロイン・ゆめっち、合コンで「優しくてスケベな人が好き」と大胆告白！

恋愛経験の少ないぼる塾・あんりのためにセッティングされた今回の合コン。あんりをサポートするため、紅しょうが・熊元プロレスと3時のヒロイン・ゆめっちも参戦した。

「恋愛を意識すると、男の人とあんまりしゃべれなくなる」と悩みを明かしていたあんりは、人生初の合コンに緊張でガチガチの状態。いつもバラエティ番組で見せる切れ味の鋭いツッコミは影を潜め、ぎこちなさを隠せない様子だった。

別室でモニタリングしていたあのは、「ちょっと仕事が抜けてない」と心配そうに見守る。

一方、あんりとは対照的に圧倒的な存在感を放ったのがゆめっちだ。

実はゆめっちも合コン自体は未経験だというが、その恋愛スタンスは超積極的。「毎現場出会いを求めている。さっきもイベントで記者さんにめっちゃタイプの人がいたので、逆ナンしちゃいました（笑）」と、合コン前から驚きのエピソードを語っていた。

その言葉通り、合コンが始まるやいなや圧倒的な“合コン巧者ぶり”を発揮する。

「好きなタイプは？」という話題で、熊元プロレスが「引っ張ってくれる人」、あんりが「一緒にいろいろできたら」と無難に回答するなか、ゆめっちは「優しくてスケベ（な人が好き）」とパワーワードを投下！ これには男性陣も大興奮だ。

さらに、「スキンシップが多めだと嬉しいですよね」と色っぽく語り、男性陣を翻弄するゆめっち。男性陣のひとりが「室内でもずっとくっついていたい」と自身の恋愛傾向を明かすと、「冬とかだったら温かいんでくっついてもらったら」とノリノリで提案し、その場を沸かせた。

あのは「積極的に言ってくるんだね」と感心し、さや香・新山も「ちょっと意識しますよね。こんなこと言われたら」と男性目線でゆめっちの言葉の破壊力を絶賛した。

◆あんりも“覚醒”？ 意中の相手に「あんなの初めて」

その後、あのから「敬語をやめてタメ口で」「名前を呼んで質問して」と指示を受けたあんりにも変化が訪れる。

好みのタイプとして挙げていたワイルドでガッシリした人に近い“太朗ちゃん”に狙いを定め、距離を縮めていった。

太朗ちゃんがパスタを取り分ける際の何気ない仕草に、「男らしくて…あんなの初めて」と乙女の表情で完全ロックオン。合コンの定番「愛してるゲーム」では、太朗ちゃんに愛の告白をしようと、本気で照れて目を合わせられなくなる一幕もあった。