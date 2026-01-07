¥«¥¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¡¢¥ß¥«¥ó¡¡Å´Æ»¤È¿©¤Ç»°ÂêÈ¸¡Êº´²ì¡¢ÀéÍÕ¡¢ÏÂ²Î»³¡Ë
2026Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¡¢¥é¥¤¥È¤ÊÏÃÂê¤ò¤ªÆÏ¤±¡£Å´Æ»¤È¿©¤Î»°ÂêÈ¸¤Ï¤¤¤«¤¬¡£
¥«¥¾®²°Ë¬Ìä¤ËÊØÍø¤ÊÎ×»þÎó¼Ö¡ÊJR¶å½£¡Ë
³¤»ºÊª¤ÇÅß¤Î½Ü¤È¤¤¤¨¤Ð¥«¥¡£ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹â¿å²¹¡¢¹â±öÊ¬¡¢»ÀÁÇÉÔÂ¤ÇÀ¥¸ÍÆâ¤Î¥«¥¤¬ÂçÎÌ»à¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¶å½£¤Ç¥«¥¤È¤¤¤¨¤Ðº´²ì¸©ÆîÉô¤Î¼¯Åç¡¦ÂÀÎÉ¡Ê¤¿¤é¡Ë¥¨¥ê¥¢¡£ÍÌÀ³¤¤Ë±è¤Ã¤ÆÁö¤ë¤Î¤¬JRÄ¹ºêÀþ¤À¡£
±èÀþ¤Ë¤Ï¿·Á¯¤µ¤òÇä¤ê¤Ë¤¹¤ë¥«¥¾®²°¤¬ÅÀºß¤¹¤ë¤¬¡¢JR¶å½£¤Ï2026Ç¯2·î¤ÎËèÅÚÍËÆü¡¢à³¤¤Î¥ß¥ë¥¯á¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¿©ÄÌ¸þ¤±¤ÎÉáÄÌÎ×»þÎó¼Ö¡Ö³¿©Îó¼Ö¡×¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë¡£
²ñ¿©¤Ê¤é¤Ì³¿©¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿Ä¹ºêÀþ¤ÎÉáÄÌÎ×¡¢±ýÏ©¤Ï¹¾ËÌÈ¯10»þ36Ê¬¤ÎÈîÁ°Âç±º¹Ô¤¡¢ÉüÏ©¤ÏÂ¿ÎÉÈ¯14»þ£²Ê¬¤Î¹¾ËÌ¹Ô¤¡£±ýÏ©¤ÏÇîÂ¿È¯¤Î¡Ö¤ß¤É¤ê¡¦¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹15¹æ¡×¡¢ÉüÏ©¤ÏÇîÂ¿¹Ô¤¡Ö¤ß¤É¤ê36¹æ¡×¤ÎÆÃµÞ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÀÜÂ³¤¹¤ë¡£ÇîÂ¿¤«¤é¤ÎÆüµ¢¤êÎ¹¹Ô¤âOK¤À¡£
JR¶å½£¤ª´«¤á¤Ï¡ÖÆ»¤Î±Ø¼¯Åç¡ÊºÇ´ó¤ê±Ø¡¦ÈîÁ°¼·±º¡Ë¡×¡¢¡Ö²´éÚ¾Æ¤È¬¸÷¡ÊÈîÁ°ÈÓÅÄ¡Ë¡×¡¢¡Ö³¤Á¯¾Æ³¤Æ»´Ý¡ÊÂ¿ÎÉ¡Ë¡×¡£¤¤¤º¤ì¤âºÇ´ó¤ê±Ø¤«¤éÅÌÊâ·÷¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î¿©»ö»þ´Ö¤âÌó£²»þ´ÖÈ¾¤È¤¿¤Ã¤×¤ê¼è¤ì¤ë¡£
JR¶å½£¤Ï¡¢´ë²è¤¤Ã¤×¡Ö¤Á¤ç¤¤¤Èà¤¤¤¤¤È¤³á¤á¤°¤ê¤¤Ã¤×¡×¤ò¿ä¾©¡£¡ÖÍ½Ìó¤Ç¤¤ëÅ¹¤Ï»öÁ°¤Ë¥¢¥Ý¤ò¼è¤ì¤Ð°Â¿´¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
¤Þ¤º¤¤ËÀ¤Ë¿·Ì£¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë
¥°¥ë¥á¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Ï¾¯¡¹¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤¬¡¢ÃÏÊý¥í¡¼¥«¥ëÅ´Æ»¤Î·Ð±Ä´íµ¡¤òµß¤Ã¤¿¤ª²Û»Ò¤È¤¤¤¨¤ÐÀéÍÕ¸©¤ÎÄ¸»ÒÅÅµ¤Å´Æ»¤Î¤Ì¤ìÀùÌß¤È¤Þ¤º¤¤ËÀ¡£ºÇ¶á¡¢¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤¬¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤Î¤Þ¤º¤¤ËÀ¤Ç¡¢2025Ç¯12·î27Æü¤Ë¿·¾¦ÉÊ¡ÖËÌ³¤Æ»¾Æ¤È¤¦¤â¤í¤³¤·Ì£¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¥·¥ê¡¼¥ºÂè19ÃÆ¤Ç¡¢Àè¹Ô¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡Ö¥³¡¼¥ó¥Ý¥¿¡¼¥¸¥åÌ£¡×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï¹á¤Ð¤·¤µ¤ò²ÃÌ£¤·¡¢»¥ËÚÂçÄÌ¸ø±à¤ÎÌ¾Êª¡Ö¤È¤¦¤¤Ó¥ï¥´¥ó¡×¤ÎÌ£³Ð¤òºÆ¸½¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤º¤¤ËÀ¡¢¤Þ¤º¤¤¤Î¤ÏÄ¸»ÒÅÅÅ´¤Î·Ð±Ä¾õ¶·¤Ç¤¹¡×¤Î¼«µÔÅª¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ïº£²ó¤â·òºß¡£¸¤ËÊ±ØÇäÅ¹¤È¤Ì¤ìÀùÌß±Ø¡ÊÄ¸»Ò»ÔÆâ¤Î¤ß¤ä¤²ÊªÅ¹¡Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ç¼è¤ê°·¤¦¡£
¥Í¥³±ØÄ¹¸æÍÑÃ£¤Î¥ß¥«¥ó¡ÊÏÂ²Î»³¸©¡Ë
»°ÌÓÇ¤Î¥¿¥Þ±ØÄ¹¤È¤¤¤¨¤ÐÏÂ²Î»³ÅÅïÄ¡£Æî³¤µ®»ÖÀîÀþ¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç±¿¹Ô¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï2006Ç¯£´·î¤Ç¡¢¤ä¤¬¤Æ³«¶È20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
2025Ç¯11·î¤Ë¤Ï£²ÂåÌÜ¥Í¥³±ØÄ¹¡¦¥Ë¥¿¥Þ¤¬Å·¼÷¤òÁ´¤¦¤·¤ÆÅ·¹ñ¤ËÎ¹Î©¤ÄÈá¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢±èÀþ¤Ç¼ý³Ï´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤¬µª½£¥ß¥«¥ó¡£ÏÂ²Î»³¸©¤ÏÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Î¼ýÎÌÄ´ºº¤ÇÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¥È¥Ã¥×¤Ë¥é¥ó¥¯¤µ¤ì¤ë¡Ê2023Ç¯¥Ç¡¼¥¿¡Ë¡£
¤½¤ó¤Ê»ºÃÏ¤òÁö¤ëÏÂ²Î»³ÅÅïÄ¤¬Çä¤ê½Ð¤¹¤Î¤¬¡¢±èÀþ¤Ç¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿¥ß¥«¥ó¡£ÅÅ¼Ö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ÆÃÀ½¤ÎÃÊ¥Ü¡¼¥ëÈ¢¤ËµÍ¤á¡¢2026Ç¯£±·îÃæ½Ü¤Þ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¿ä¤·¡£È¢¤ÎÃæ¤ËÃÊ¥Ü¡¼¥ëÀ½ÄÞ¤È¤®¤â¤¢¤ë¡£¿©¤Ù¤¿¸å¤Î¶õ¤È¢¤Ï¤Õ¤¿¤Ê¤É¤òÀÚ¤ê¼è¤ì¤Ð¡¢ÅÅ¼Ö¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿Ç¤ÎÍ·¤Ó¾ì¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê¤È¤¤¤¦»Å³Ý¤±¤À¡£
µ»ö¡§¾åÎ¤²ÆÀ¸