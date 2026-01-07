¤Þ¤µ¤Ë±èÀþ¥°¥ë¥á¡£ÁÇËÑ¤µ¤È¤È¤â¤Ë¤ª¤¤¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ëÄ¹ºêÀþ±èÀþ¤Î¥«¥­¾®²°¡Ê¼Ì¿¿¡§JR¶å½£¡Ë

³¤»ºÊª¤ÇÅß¤Î½Ü¤È¤¤¤¨¤Ð¥«¥­¡£ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹â¿å²¹¡¢¹â±öÊ¬¡¢»ÀÁÇÉÔÂ­¤ÇÀ¥¸ÍÆâ¤Î¥«¥­¤¬ÂçÎÌ»à¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤­¤¿¤¬¡¢¶å½£¤Ç¥«¥­¤È¤¤¤¨¤Ðº´²ì¸©ÆîÉô¤Î¼¯Åç¡¦ÂÀÎÉ¡Ê¤¿¤é¡Ë¥¨¥ê¥¢¡£Í­ÌÀ³¤¤Ë±è¤Ã¤ÆÁö¤ë¤Î¤¬JRÄ¹ºêÀþ¤À¡£

±èÀþ¤Ë¤Ï¿·Á¯¤µ¤òÇä¤ê¤Ë¤¹¤ë¥«¥­¾®²°¤¬ÅÀºß¤¹¤ë¤¬¡¢JR¶å½£¤Ï2026Ç¯2·î¤ÎËèÅÚÍËÆü¡¢­à³¤¤Î¥ß¥ë¥¯­á¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¿©ÄÌ¸þ¤±¤ÎÉáÄÌÎ×»þÎó¼Ö¡Ö³­¿©Îó¼Ö¡×¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë¡£

²ñ¿©¤Ê¤é¤Ì³­¿©¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿Ä¹ºêÀþ¤ÎÉáÄÌÎ×¡¢±ýÏ©¤Ï¹¾ËÌÈ¯10»þ36Ê¬¤ÎÈîÁ°Âç±º¹Ô¤­¡¢ÉüÏ©¤ÏÂ¿ÎÉÈ¯14»þ£²Ê¬¤Î¹¾ËÌ¹Ô¤­¡£±ýÏ©¤ÏÇîÂ¿È¯¤Î¡Ö¤ß¤É¤ê¡¦¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹15¹æ¡×¡¢ÉüÏ©¤ÏÇîÂ¿¹Ô¤­¡Ö¤ß¤É¤ê36¹æ¡×¤ÎÆÃµÞ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÀÜÂ³¤¹¤ë¡£ÇîÂ¿¤«¤é¤ÎÆüµ¢¤êÎ¹¹Ô¤âOK¤À¡£

JR¶å½£¤ª´«¤á¤Ï¡ÖÆ»¤Î±Ø¼¯Åç¡ÊºÇ´ó¤ê±Ø¡¦ÈîÁ°¼·±º¡Ë¡×¡¢¡Ö²´éÚ¾Æ¤­È¬¸÷¡ÊÈîÁ°ÈÓÅÄ¡Ë¡×¡¢¡Ö³¤Á¯¾Æ³¤Æ»´Ý¡ÊÂ¿ÎÉ¡Ë¡×¡£¤¤¤º¤ì¤âºÇ´ó¤ê±Ø¤«¤éÅÌÊâ·÷¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î¿©»ö»þ´Ö¤âÌó£²»þ´ÖÈ¾¤È¤¿¤Ã¤×¤ê¼è¤ì¤ë¡£

JR¶å½£¤Ï¡¢´ë²è¤­¤Ã¤×¡Ö¤Á¤ç¤¤¤È­à¤¤¤¤¤È¤³­á¤á¤°¤ê¤­¤Ã¤×¡×¤ò¿ä¾©¡£¡ÖÍ½Ìó¤Ç¤­¤ëÅ¹¤Ï»öÁ°¤Ë¥¢¥Ý¤ò¼è¤ì¤Ð°Â¿´¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£

¤Þ¤º¤¤ËÀ¤Ë¿·Ì£¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë

¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥­¥ã¥é¡¦¤Þ¤º¤¨¤â¤ó¤¬É®¤Ç¾ßÌý¤òÅÉ¤ë¡Ö¤Þ¤º¤¤ËÀËÌ³¤Æ»¾Æ¤È¤¦¤â¤í¤³¤·Ì£¡×¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ê¼Ì¿¿¡§Ä¸»ÒÅÅµ¤Å´Æ»¡Ë

¥°¥ë¥á¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Ï¾¯¡¹¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤¬¡¢ÃÏÊý¥í¡¼¥«¥ëÅ´Æ»¤Î·Ð±Ä´íµ¡¤òµß¤Ã¤¿¤ª²Û»Ò¤È¤¤¤¨¤ÐÀéÍÕ¸©¤ÎÄ¸»ÒÅÅµ¤Å´Æ»¤Î¤Ì¤ìÀùÌß¤È¤Þ¤º¤¤ËÀ¡£ºÇ¶á¡¢¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤¬¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤Î¤Þ¤º¤¤ËÀ¤Ç¡¢2025Ç¯12·î27Æü¤Ë¿·¾¦ÉÊ¡ÖËÌ³¤Æ»¾Æ¤È¤¦¤â¤í¤³¤·Ì£¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£

¥·¥ê¡¼¥ºÂè19ÃÆ¤Ç¡¢Àè¹Ô¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡Ö¥³¡¼¥ó¥Ý¥¿¡¼¥¸¥åÌ£¡×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï¹á¤Ð¤·¤µ¤ò²ÃÌ£¤·¡¢»¥ËÚÂçÄÌ¸ø±à¤ÎÌ¾Êª¡Ö¤È¤¦¤­¤Ó¥ï¥´¥ó¡×¤ÎÌ£³Ð¤òºÆ¸½¤·¤¿¡£

¡Ö¤Þ¤º¤¤ËÀ¡¢¤Þ¤º¤¤¤Î¤ÏÄ¸»ÒÅÅÅ´¤Î·Ð±Ä¾õ¶·¤Ç¤¹¡×¤Î¼«µÔÅª¥­¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ïº£²ó¤â·òºß¡£¸¤ËÊ±ØÇäÅ¹¤È¤Ì¤ìÀùÌß±Ø¡ÊÄ¸»Ò»ÔÆâ¤Î¤ß¤ä¤²ÊªÅ¹¡Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ç¼è¤ê°·¤¦¡£

¥Í¥³±ØÄ¹¸æÍÑÃ£¤Î¥ß¥«¥ó¡ÊÏÂ²Î»³¸©¡Ë

¥Í¥³±ØÄ¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤â¤Û¤·¤¯¤Ê¤ë¡Ê¡©¡Ë¡¢ÅÅ¼Ö¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Îµª½£¥ß¥«¥ó¡Ê¼Ì¿¿¡§ÏÂ²Î»³ÅÅïÄ¡Ë

»°ÌÓÇ­¤Î¥¿¥Þ±ØÄ¹¤È¤¤¤¨¤ÐÏÂ²Î»³ÅÅïÄ¡£Æî³¤µ®»ÖÀîÀþ¤ò°ú¤­·Ñ¤¤¤Ç±¿¹Ô¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï2006Ç¯£´·î¤Ç¡¢¤ä¤¬¤Æ³«¶È20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£

2025Ç¯11·î¤Ë¤Ï£²ÂåÌÜ¥Í¥³±ØÄ¹¡¦¥Ë¥¿¥Þ¤¬Å·¼÷¤òÁ´¤¦¤·¤ÆÅ·¹ñ¤ËÎ¹Î©¤ÄÈá¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢±èÀþ¤Ç¼ý³Ï´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤¬µª½£¥ß¥«¥ó¡£ÏÂ²Î»³¸©¤ÏÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Î¼ýÎÌÄ´ºº¤ÇÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¥È¥Ã¥×¤Ë¥é¥ó¥¯¤µ¤ì¤ë¡Ê2023Ç¯¥Ç¡¼¥¿¡Ë¡£

¤½¤ó¤Ê»ºÃÏ¤òÁö¤ëÏÂ²Î»³ÅÅïÄ¤¬Çä¤ê½Ð¤¹¤Î¤¬¡¢±èÀþ¤Ç¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿¥ß¥«¥ó¡£ÅÅ¼Ö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ÆÃÀ½¤ÎÃÊ¥Ü¡¼¥ëÈ¢¤ËµÍ¤á¡¢2026Ç¯£±·îÃæ½Ü¤Þ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£

´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¿ä¤·¡£È¢¤ÎÃæ¤ËÃÊ¥Ü¡¼¥ëÀ½ÄÞ¤È¤®¤â¤¢¤ë¡£¿©¤Ù¤¿¸å¤Î¶õ¤­È¢¤Ï¤Õ¤¿¤Ê¤É¤òÀÚ¤ê¼è¤ì¤Ð¡¢ÅÅ¼Ö¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿Ç­¤ÎÍ·¤Ó¾ì¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê¤È¤¤¤¦»Å³Ý¤±¤À¡£

µ­»ö¡§¾åÎ¤²ÆÀ¸