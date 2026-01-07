ダイケン<5900.T>が３日ぶりに反発している。６日の取引終了後に２６年２月期の連結業績予想について、最終利益を１億５０００万円から２億３０００万円に上方修正したことが好感されている。



保有する杉田エース<7635.T>全株式について、ＵＭＫ（東京都墨田区）が実施するＴＯＢに応募したことに伴い、投資有価証券売却益を特別利益として計上することが要因という。なお、今期から連結決算に移行するため前期との比較はないものの、売上高１１２億円、営業利益２億円は従来見通しを据え置いている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS