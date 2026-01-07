湘南が26シーズン選手背番号を発表!! 昌平高から新加入のMF山口豪太は30番
湘南ベルマーレは7日、2026シーズンの選手背番号を発表した。
移籍加入組ではDF袴田裕太郎(←東京V←熊本)が3番、MF武田将平(←京都)が6番、FWファビアン・ゴンザレス(←大宮)が9番、MF下口稚葉(←大宮)が13番、FW山田寛人(←鳥栖)が34番、DF岡庭愁人(←FC東京←山口)が55番、MF加瀬直輝(←いわき)が86番を着ける。
また新加入組ではMF山口豪太(←昌平高)が30番、GK岩瀬陽(←中央大)が41番を着けることとなった。
以下、2026年の選手背番号
■選手
1 GKポープ・ウィリアム
2 DF松村晟怜
3 DF袴田裕太郎(←東京V←熊本)
4 DF舘幸希
5 MF松本大弥
6 MF武田将平(←京都)
7 MF小野瀬康介
8 DF大野和成
9 FWファビアン・ゴンザレス(←大宮)
11 FW小田裕太郎
13 MF下口稚葉(←大宮)
14 DF高橋直也
15 MF藤井智也
17 MF田村蒼生
18 MF池田昌生
20 MF石橋瀬凪
21 GK永井建成
22 DF蓑田広大(←八戸/期限付き移籍から復帰)
23 DF松本果成
24 DF本多康太郎
25 MF奥埜博亮
27 DF福島隼斗(←愛媛/期限付き移籍から復帰)
28 FW太田修介
29 FW渡邊啓吾
30 MF山口豪太(←昌平高)
31 GK真田幸太
34 FW山田寛人(←鳥栖)
37 MF鈴木雄斗
41 GK岩瀬陽(←中央大)
50 DF柴田徹(←福島/期限付き移籍から復帰)
55 DF岡庭愁人(←FC東京←山口)
77 FW石井久継
86 MF加瀬直輝(←いわき)
99 GK上福元直人
