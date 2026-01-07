　湘南ベルマーレは7日、2026シーズンの選手背番号を発表した。

　移籍加入組ではDF袴田裕太郎(←東京V←熊本)が3番、MF武田将平(←京都)が6番、FWファビアン・ゴンザレス(←大宮)が9番、MF下口稚葉(←大宮)が13番、FW山田寛人(←鳥栖)が34番、DF岡庭愁人(←FC東京←山口)が55番、MF加瀬直輝(←いわき)が86番を着ける。

　また新加入組ではMF山口豪太(←昌平高)が30番、GK岩瀬陽(←中央大)が41番を着けることとなった。

　以下、2026年の選手背番号

■選手

1 GKポープ・ウィリアム

2 DF松村晟怜

3 DF袴田裕太郎(←東京V←熊本)

4 DF舘幸希

5 MF松本大弥

6 MF武田将平(←京都)

7 MF小野瀬康介

8 DF大野和成

9 FWファビアン・ゴンザレス(←大宮)

11 FW小田裕太郎

13 MF下口稚葉(←大宮)

14 DF高橋直也

15 MF藤井智也

17 MF田村蒼生

18 MF池田昌生

20 MF石橋瀬凪

21 GK永井建成

22 DF蓑田広大(←八戸/期限付き移籍から復帰)

23 DF松本果成

24 DF本多康太郎

25 MF奥埜博亮

27 DF福島隼斗(←愛媛/期限付き移籍から復帰)

28 FW太田修介

29 FW渡邊啓吾

30 MF山口豪太(←昌平高)

31 GK真田幸太

34 FW山田寛人(←鳥栖)

37 MF鈴木雄斗

41 GK岩瀬陽(←中央大)

50 DF柴田徹(←福島/期限付き移籍から復帰)

55 DF岡庭愁人(←FC東京←山口)

77 FW石井久継

86 MF加瀬直輝(←いわき)

99 GK上福元直人