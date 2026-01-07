¡ÚMLB¡ÛÆóÅáÎ®¡È¥Õ¥ë¥·ー¥º¥ó¡É¤ò·Þ¤¨¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¸ø¼°¤¬¿Ê²½¤¹¤ëÅêµå¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊ¬ÀÏ¡Öµå°Ò¤Ï¥¥ã¥ê¥¢»Ë¾åºÇ¤â¶§°¤Ë¡Ä¡Ä¡×
2025Ç¯¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÇµåÃÄ»Ë¾å½é¤Î2Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡£¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¤Ï2ÅÙÌÜ¤Î±¦Éª¼ê½Ñ¤«¤é´°Á´Éü³è¤·¡¢3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎÇ¯´ÖMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÅÐÈÄ¿ô¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ã±¤Ê¤ë¡ÖÉüµ¢¡×¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¾×·âÅª¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢ÂçÃ«¤ÎÅêµå¤ò5¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÊ¬¤±¤ÆÆÃ½¸¡£¿Ê²½¤òÈ¼¤Ã¤¿Á¯¤ä¤«¤ÊÉü³è·à¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¤¿¡£
¢£2ÅÙÌÜ¤ÎÉª¤Î¼ê½Ñ¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¡Ä¡Ä
¸ø¼°¤Î¥Çー¥¿ÉôÌç¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¢¥É¥éーµ¼Ô¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¼«¸ÊºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤¿ÂçÃ«¤ÎµåÂ®¤ËÃíÌÜ¤ò´ó¤»¤¿¡£2ÅÙÌÜ¤ÎÉª¤Î¼ê½Ñ¤ò·Ð¤¿¸å¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥Õ¥©ー¥·ー¥à¤¬Ê¿¶Ñ98.4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó158.3¥¥í¡Ë¡¢ºÇÂ®101.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó163.6¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¡£µåÂ®¥¢¥Ã¥×¤ÏÁ´µå¼ï¤ËµÚ¤Ó¡¢¤¤¤º¤ì¤â¼«¸ÊºÇÂ®¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤ËÆ±µ»ö¤Ï¡¢¶Ã°ÛÅª¤ÊÃ¥»°¿¶Î¨¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ¥¥ã¥ê¥¢ºÇ¾¯¤ËÍÞ¤¨¹þ¤ó¤ÀÍ¿»ÍµåÎ¨¤ò¾Î»¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢²áµîÆÀ°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¤ー¥Ñー¡Ê¢¨²£ÊÑ²½¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥é¥¤¥Àー¡Ë¤È¤Ï°ã¤¦¡¢Â®¤¯¤Æ½ÄÊÑ²½¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¶¯¤¤¿·µå¼ï¥Ïー¥É¥¹¥é¥¤¥Àー¤È¡¢¶áÇ¯À©µåÆñ¤«¤é»ÈÍÑÉÑÅÙ¤¬Âç¤¤¯Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤¬ºÆ¤Ó¥ì¥Ñー¥È¥êー¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿ÅÀ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
ÅÏÊÆ¸å¤Ï¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¡¢¿·¤¿¤ËÄ©Àï¤·¤¿¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤¬Âç¤¤¯Åêµå¤Î¼Á¤ò¾å¤²¤¿¤³¤È¤â¾Î»¿¡£Áö¼Ô¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤Î100µå¤¢¤¿¤ê¤Î¥é¥ó¥Ð¥ê¥åー¡ÊÆÀÅÀ´üÂÔÃÍ¡Ë¤¬²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¡£¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¼ºÅÀ¤òÍÞ»ß¤¹¤ë¡×¾õ¶·¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤â¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¥¢¥É¥éーµ¼Ô¤Ï¡¢2026Ç¯¤ÎÂçÃ«¤Ï¡Öµå°Ò¤¬¥¥ã¥ê¥¢»Ë¾åºÇ¤â¶§°¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡Ö¾ï¤Ë¿Ê²½¤·Â³¤±¤ëÅê¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¡ØÀÚ¤ê»¥¡Ù¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Î±¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Ê²½¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£