中沢元紀『豊臣兄弟！』で初大河「嬉しさとワクワクで震えた」
俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の追加キャストが7日に発表。中沢元紀が、織田信勝役で大河ドラマ初出演を果たす。
【写真】森蘭丸を演じる美男子
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（ひでなが）。歴史にif（もしも）はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。仕えたため疎遠に。豊臣兄弟から、正勝との橋渡しを頼まれる。
中沢演じる信勝は信長の弟。元は仲のいい兄弟だったが、父・信秀が亡くなると、信勝を
擁立しようとする家臣たちに担がれる形で兄への謀反を企て……。
【中沢元紀】
■出演のオファーを受けたときの率直なお気持ちをお願いします。
朝ドラと同じく、大河ドラマへの出演は一つの大きな目標だったのでお話をいただいた時は胸が高鳴りました。初めての時代劇。また新たな挑戦をできる嬉しさとワクワクで震えたのを覚えています。
■演じるにあたっての意気込みをお聞かせください。
僕が役者を志したきっかけである小栗旬さんとの初共演、しかも弟である信勝を演じさせていただける嬉しさを噛み締めながらも、身が引き締まる思いでした。いつもお世話になっている小栗さんへの恩返しの気持ちで、全力で挑みました。
