モデル・emma、韓国の事務所に所属を報告「新たに色々な事に挑戦していきます」
モデルでアパレルブランドのディレクターとしても活動するemma（31）が11日、自身のインスタグラムを更新。
【写真】鎖骨あらわ！シンプルかっこいいコーデを着こなすemma
emmaは「この度韓国の事務所GOST AGENCY Koreaに所属しました事をご報告いたします」と伝え「モデルの仕事を始めてから13年。新しく韓国での活動が出来ることが本当に楽しみです。まだまだ未熟ではありますが、皆様よろしくお願いいたします」とメッセージ。
続けて「そして日本でのお仕事は今まで通り変わらずに続けていきます」と明かし「新たに色々な事に挑戦していきます。改めてよろしくお願いいたします」と呼びかけている。
emmaは1994年4月1日生まれ、北海道出身。2012年、雑誌の表紙を飾りプロモデルとしてデビュー。『ViVi』（講談社）専属モデルを務めたほか、ファッションショーや、テレビ、イベントなどで活躍。『A-Studio』（TBS系）9代目MCアシスタントも務めた。2020年には、ドラマと映画『妖怪人間ベラ』にて初のヒロイン役として出演し、2021年からは2年連続でSPACE SHOWER MUSIC AWARDSのメインMCを務めた。現在はアパレルブランド・ER（イーアール）を立ち上げ、ディレクターとしても活動する。昨年11月に所属していたスターダストプロモーションを退所し、独立することを発表していた。
