元SKE48松井珠理奈（28）と男性5人組グループ「BOYS AND MEN」辻本達規（34）が7日、都内のホテルで、結婚会見に臨んだ。

今後の活動については、2人で名古屋を拠点にするとした。挙式については未定だというが、辻本は「名古屋で活動する僕らが東京で挙げるのも…間を取って静岡…？」とユーモアを交えて熟考の姿勢を見せた。

それぞれのファンへ向けてメッセージも伝えた。

辻本は「たくさんのファンの方に支えられて今の自分がいると思っています。ボイメンというグループは恋愛禁止ではなくて、メンバーでも死ぬまでボイメンという話をしています。今回結婚を報告させていただいて、ボイメンとしては初めて結婚をする。結婚して良かったねって少しでも言っていただけるように、2人でも、メンバーとも力を合わせて頑張るので、これからもよろしくお願いします」と宣言した。

松井も続き、「ファンの方は大変な時に温かい言葉をかけていただいて感謝の気持ちです。辛い時に支えてくれる方ができたことをファンの方が安心したって言ってくれて。親のような気持ち、妹のように思ってくれている方もいて『うちの珠理奈をよろしくお願いします』みたいに思ってくれたのがうれしい。変わらず応援いただけたらと思います」と笑顔で話した。