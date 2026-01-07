¾¡ÇÔÊ¬¤±¤¿ÃæÈ×´¶³Ð¡¡°ËÆ£Æó´§¤¬ÁýÅÄÈ¬ÃÊ²¼¤·£´Ç¯¤Ö¤ê¥ê¡¼¥°Æþ¤ê¡¡°ËÆ£±à¤ª¡Á¤¤¤ªÃãÇÕÂè67´ü²¦°ÌÀïÍ½Áª·è¾¡
°ËÆ£±à¤ª¡Á¤¤¤ªÃãÇÕÂè67´ü²¦°ÌÀï¡Ê¼çºÅ¡§¿·Ê¹»°¼ÒÏ¢¹ç¡¢ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¡Ë¤ÏÍ½Áª¤¬ÂçµÍ¤á¡££±·î£¶Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¤Ï°ËÆ£¾¢Æó´§¡½ÁýÅÄ¹¯¹¨È¬ÃÊ¤Î°ìÀï¤¬Åìµþ¡¦¾´ý²ñ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¶É¤Î·ë²Ì¡¢ÂÐÌðÁÒÀï¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿°ËÆ£Æó´§¤¬116¼ê¤Ç¾¡Íø¡£²÷¾¡¤È¤¤¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ç¼«¿È£²ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë²¦°Ì¥ê¡¼¥°Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡û¾¡Éé¤Î°½¤Ï39¼êÌÜ¤Ë
¾¡¤Ã¤¿Êý¤¬Ä©Àï¼Ô·èÄê¥ê¡¼¥°Æþ¤ê¤È¤Ê¤ëÂç°ìÈÖ¡¢¿¶¤ê¶ð¤ÇÀè¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÁýÅÄÈ¬ÃÊ¤ÏÌðÁÒ¤ò»Ö¸þ¤·¤Þ¤¹¡£±¦¶ä¤ò·«¤ê½Ð¤·Â®¹¶¤òÁÀ¤¦»Ø¤·Êý¤ÏÍ½Áª½à·è¾¡¤Î¹À¥¾Ï¿Í¶åÃÊÀï¤Ç¤âÍÑ¤¤¤¿ÄêÀ×¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¸å¼ê¤Î°ËÆ£Æó´§¤¬·ËÄ·¤Í¤ÎµÞÀïºö¤Ç±þ¤¸¤Þ¤¹¡£ÂèÆó¼¡¶ðÁÈ¤ß¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ËÆ£Æó´§¤¬Àè¤Ë·Ë¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÊ¬¤À¤±ÁýÅÄÈ¬ÃÊ¤Ë¼çÄ¥ÅÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ê¥¸¥ê¤È¤·¤¿´Ö¹ç¤¤¤Î·×¤ê¹ç¤¤¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢ÁýÅÄÈ¬ÃÊ¤ËÈ¿¾Ê¤Î°ì¼ê¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£Ãæ±û¤Î°Ì¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼«Á³¤Ê¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï´Ë¼ê¡£´¶ÁÛÀï¤Ç¤Ï¶ä¤Ç·Ë¤ò¿©¤¤¤Á¤®¤ê¡¢¶¯°ú¤Ë¹¶¤á¤ë¼ê¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÉè¤Ï£µ¶Ú¤Ë¶õ´Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬°ËÆ£Æó´§¤Î±Ô¤¤È¿·â¤ò¾·¤¯¤³¤È¤Ë¡£Èô¼Ö¤òÂç¤¤¯Å¾´¹¤·¤Æ±¦ÊÕ¤«¤é¤ÎÀ®¤ê¹þ¤ß¤ò¸«¤¿¤Î¤¬Î®ÀÐ¤ÎÃæÈ×´¶³Ð¤Ç¤¹¡£
¡û¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÈô¼Ö³ÑÍðÉñ
°ËÆ£Æó´§¤Î¹¶¤á¼ê¤Ï»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹¶¤á¤ÎÍ×¤Ë»×¤ï¤ì¤¿³Ñ¤ò¥º¥Ð¤Ã¤ÈÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Á¡¢ÊÖ¤¹Åá¤Ç¥Ù¥¿¤Ã¤È¶â¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¤Î¤¬³Ê¸À¡Ö´ó¤»¤ÏÂ¯¼ê¤Ç¡×¤ÎÄÌ¤ê¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾Á°¤ËÆþ¤ì¤¿ÆÍ¤¼Î¤Æ¤Î¸ú²Ì¤â¤¢¤Ã¤ÆÀè¼ê¿Ø¤Ë¤ÏÅ¬Åö¤Ê¼õ¤±¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¸å¼ê¿Ø¤Ë¤ÏÁèÅÀ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¸å¼êÍ¥Àª¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£½ªÈ×¤Ë¤Ï°ìÇÈÍð¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µÕÅ¾¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
½ª¶É»þ¹ï¤Ï18»þ48Ê¬¡¢ºÇ¸å¤Ï·ÁÀªº¹¤òÇ§¤á¤¿ÁýÅÄÈ¬ÃÊ¤¬ÅêÎ»¡£½øÈ×¤Ï¸å¼êÈÖ¤é¤·¤¤¤â¤¿¤ìÀï½Ñ¤ÇÀè¹¶¤òµö¤µ¤º¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¸«¤ë¤ä±Ô¤¤Æ§¤ß¹þ¤ß¤Ç¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿°ËÆ£±Ã²¦¤Î¶¯¤µ¤¬¸÷¤ë²÷¾¡Éè¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾¡¤Ã¤¿°ËÆ£±Ã²¦¤Ï£´Ç¯¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°Æþ¤ê¤ò¼Â¸½¡£¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÄ©Àï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ°ì¶É°ì¶É¤òÂç»ö¤Ë»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¿·Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÆ£Æó´§¤Î¤Û¤«¤Ë¤Ï±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¤ä¿û°æÎµÌéÈ¬ÃÊ¡¢Æ£ËÜ½í¼·ÃÊ¤é¤â¥ê¡¼¥°Æþ¤ê¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿åÎ±·¼¡Ê¾´ý¾ðÊó¶É¡Ë
°ËÆ£Æó´§¤Ï¶É¸å¡Ö³Ñ¤ò£±¶Ú¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Æ»Ø¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È°ì¶É¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡Ê¼Ì¿¿¤ÏÂè73´ü²¦ºÂÀï¸ÞÈÖ¾¡ÉéÂè£³¶É¤Î¤â¤Î¡¡Äó¶¡¡§ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¡Ë
°ËÆ£Æó´§¤Ï¶É¸å¡Ö³Ñ¤ò£±¶Ú¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Æ»Ø¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È°ì¶É¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿