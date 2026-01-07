仮面ライダーWEBにて謎のカウントダウンがスタート 1月27日正午に新作発表か？
仮面ライダーWEB（公式HP）にて、「仮面ライダームービープロジェクト」のカウントダウンがスタートした。カウントダウン終了は、1月27日正午だ。
【写真】「仮面ライダーアギト」25周年！ 真アギト展のティザービジュアルが公開
2026年は仮面ライダー生誕55周年となる。そんな特別な年に「仮面ライダームービープロジェクト」と題し、2026年1月7日正午、仮面ライダーWEB（公式HP）上に「あと20日」のカウントダウンが出現した。1月27日正午に向けて、カウントダウンがスタートしている。
仮面ライダー生誕の周年には、記念イヤーにふさわしい作品が制作されてきた。生誕45周年では、初代仮面ライダーである藤岡弘、演じる本郷猛／仮面ライダー1号を主人公に据え、金田治が監督を務めた『仮面ライダー1号』（2016）が制作された。生誕50周年には、庵野秀明が監督・脚本を務めた『シン・仮面ライダー』（2023）をはじめ、西島秀俊と中村倫也のダブル主演で話題となった『仮面ライダーBLACK SUN』（2022／Prime Video）、『仮面ライダーW』の続編をアニメ化した『風都探偵』（2022／U-NEXT、MX）と、3つのプロジェクトが発表された。
そして2026年には生誕55周年を迎えるが、どのような全貌のプロジェクトとなるのか。今後の続報に期待したい。
