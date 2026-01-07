中村雅俊、ニッポン放送に「里帰り」 『五十年目の俺たちの旅』公開記念しオールナイトニッポンGOLD放送
1月9日、ニッポン放送にて『中村雅俊のオールナイトニッポンGOLD〜映画「五十年目の俺たちの旅」SP〜』の放送が決定した。
【動画】「俺たちの旅」が約10分でわかる＜カースケ・グズ六・オメダ＞編
1975年10月にスタートした連続ドラマ『俺たちの旅』。カースケ、オメダ、グズ六が繰り広げる熱い青春群像劇は、若者たちを熱狂させ、放送後も10年ごとに3本のスペシャルドラマが作られてきた。そして、放送開始50周年を迎えた今、続編『五十年目の俺たちの旅』が初の映画版として製作され、カースケたち3人の物語が初めて銀幕で展開される。
中村雅俊が『オールナイトニッポンGOLD』に登場するのは、「昭和 傑作テレビドラマ DVDコレクション」の創刊記念としてパーソナリティを担当した2023年8月以来であり、今回は、ゲストに秋野太作と田中健を迎えての特別番組となる。
中村は「ニッポン放送では過去に4つの番組をやらせていただきました。今回は里帰りのつもりで頑張りますのでよろしくお願いします！ “映画『五十年目の俺たちの旅』スペシャル”ということで、グズ六役の秋野太作さん、オメダ役の田中健さんもゲストに迎えてお送りします。50年間続けてきた作品への想いや３人での思い出なども楽しくお話できたらと思います」とコメントを寄せている。
特別番組『中村雅俊のオールナイトニッポンGOLD〜映画「五十年目の俺たちの旅」SP〜』は、1月9日22時からニッポン放送ほかにて放送。
