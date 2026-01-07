元フジアナ・渡邊渚、肩出しドレス姿で美スタイル全開 写真集がグラビアアワード最優秀作品賞に
元フジテレビアナウンサーでタレント・渡邊渚が7日までにインスタグラムを更新。美スタイル際立つ近影を披露した。
【写真】元フジアナ・渡邊渚が「スタイル抜群」、圧倒的に美しい“水着姿”も（12枚）
2023年7月に体調不良で入院し、2024年8月にフジテレビを退社した渡邊。同年10月からタレントとしての活動を再開し、PTSD（心的外傷後ストレス障害）を公表した。
今年1月29日にはフォトエッセイ『透明を満たす』（講談社）を発売。6月25日には自身初の写真集『水平線』（集英社）を、9月1日にはその完全未公開カットで制作したデジタル写真集『Re：水平線』（集英社）を発売しており、抜群のスタイルにも注目が集まっている。
今回の投稿では「『水平線』が、週プレ グラジャパ！AWARD2025最優秀作品賞をいただきました。この受賞は、観てくださった皆様のおかげです！ 本当にありがとうございます」と、白のドレス姿を披露。ファンからは多数の「いいね！」が贈られている。
グラジャパ！AWARD2025は、『週プレ グラジャパ！』で、1年を通してリリースされた全デジタルコンテンツを対象に、売り上げ、作品性、話題性などから総合的に評価。2025年のグラビア界で最も活躍した美女たちをその作品とともに決定するもの。グランプリは溝端葵の「ガチでブレイクする5秒前」。
引用：「渡邊渚」インスタグラム（@watanabenagisa_）
