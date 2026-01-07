プロ野球・西武や大リーグで活躍した野球解説者の松坂大輔氏と、日米ゴルフツアーでキャディーを務めたスポーツビジネスプロデューサーの進藤大典氏がホストを務めるダブルス大会「ＴＨＥ Ｄｏｕｂｌｅ． ｐｒｏｄｕｃｅｄ ｂｙ松坂大輔×進藤大典」が３月から５月に開催されることが決まった。

社会人・著名人を対象としたダブルストーナメント。３月から東日本、関西、中四国、九州の全国４ブロック、１１会場で予選会が行われ、勝ち進んだ８０組（主催者推薦枠含む）が５月２２日に茨城・イーグルポイントＧＣで行われる決勝大会に出場する。優勝したペアには、今秋日本で開催予定の米男子ツアー「ベイカレント・クラシック・レクサス」のプロアマ出場権が与えられる。

この大会は「人が本気になれる理由」をコンセプトに開催。パートナーと相談し、互いの強みを生かし合うダブルス形式で、１人では味わえない駆け引きと一体感が最大の魅力となっている。「“自分のため”でなく“誰かのために”。この想いが人を強くし社会を動かす。ＴＨＥ Ｄｏｕｂｌｅは、そんな『真の勝負師たちの美学』を次の世代に伝える舞台です」とメッセージが込められた。