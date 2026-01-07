三山ひろしが2026年第1弾シングル「花とサムライ」を本日1月7日にリリースした。

今作は、華やかに勇ましく、日本男児の心意気を歌ったアップテンポなロック演歌。

表題曲に加え、カップリング曲が異なる2タイプ（花盤・侍盤）が同時発売され、花盤には阿久悠の遺作「親不孝ばし」、侍盤にはDJ KOOとの初コラボによるけん玉賛歌「KENDAMA DO DANCE!」が収録されている。

また、「花とサムライ」のミュージックビデオも公開された。

自身のコンサートでも披露している、歌唱しながらのドラム演奏を披露。三山の多才ぶりを発揮した、躍動感溢れる映像となっている。

なお、三山は2月13日から大阪新歌舞伎座にて「三山ひろし特別公演 市川由紀乃特別出演 松竹新喜劇参加」と題して、昼夜で異なるお芝居を上演する座長公演を開催する。





◆ ◆ ◆

◾︎三山ひろし コメント

詩の世界観は“日本人とはなんぞや！”義理人情を大事にするという日本の美しい美徳とか風景が、歌の中に入っています。

そしてMVは、なんと、私がドラム演奏をして歌唱するというのがコンセプト。初めての試みです。

ドラムは相当練習しました。今ではなかなかドラム演奏しながら歌唱する歌手が少ないので、

ロックテイストの「花とサムライ」をお楽しみください。また、振り付けもありますので、そちらも要チェックです。

歌の譜ワリとドラムのリズムが独特で、プロのドラマーでも叩きながら歌うには難しすぎる箇所あり、ある部分のドラム譜面を歌唱専用に変えてもらいました。見つけられるかなー

◆ ◆ ◆

「花とサムライ」

2026年1月7日発売

配信サイト：https://bio.to/hanatosamurai 【花盤】 品番：CRCN-8807

定価：￥1,500（税抜価格 ￥1,364）

［収録曲］

1.花とサムライ

作詩：いではく / 作曲：徳久広司 / 編曲：佐藤和豊

2.親不孝ばし

作詩：阿久悠 / 作曲：徳久広司 / 編曲：佐藤和豊

3.花とサムライ [オリジナル・カラオケ]

4.親不孝ばし[オリジナル・カラオケ] 【侍盤】 品番：CRCN-8808

定価：￥1,500（税抜価格 ￥1,364）

［収録曲］

1.花とサムライ

作詩：いではく / 作曲：徳久広司 / 編曲：佐藤和豊

2.KENDAMA DO DANCE! (歌唱：三山ひろし×DJ KOO)

作詩：中村心一 / DJ KOO/作曲：中村心一 / 編曲：小松一也

3.花とサムライ [オリジナル・カラオケ]

4.KENDAMA DO DANCE! [オリジナル・カラオケ]

＜三山ひろし特別公演 市川由紀乃特別出演 松竹新喜劇参加＞

日時：2026年2月13日（火）〜2月28日（土）

会場：新歌舞伎座（大阪）

https://www.shinkabukiza.co.jp/perf_info/20260213.html?tab=2#tab1