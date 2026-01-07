ＮＨＫは７日、大河ドラマ「豊臣兄弟！」（仲野太賀主演、日曜・後８時）の新キャストを発表した。俳優・香川照之（市川中車）の長男で歌舞伎俳優の市川團子（だんこ）と、俳優・緒形直人と女優・仙道敦子夫妻の長男で俳優の緒形敦の出演が決定。團子は大河ドラマ初出演、緒形は「いだてん〜東京オリムピック噺〜」（２０１９年）以来２度目となる。

初大河の團子は、森可成の三男である森蘭丸役。幼い頃より織田信長に小姓として仕えて、やがて近習となる。本能寺の変の際は、明智光秀の急襲を受け、信長とともに18歳の若さで討ち死にしたとされる…という役柄だ。團子は「まさか私が大河ドラマに出演させていただくとは思ってもいませんでした」と出演にびっくり。「これまで数々の皆様が魅力的な森蘭丸像を創造されてきました。また、大河ドラマで初めて森蘭丸を演じたのは、歌舞伎役者の先輩でもある片岡仁左衛門さんです。歴代の蘭丸に恥じぬよう、自分なりの蘭丸をしっかりと演じられるよう、精一杯務めたいと思いました」と意気込んだ。

心境を問われると「映像のお仕事に出演させていただくこと自体がほぼ初めてなので、新たな表現に挑戦できる場をいただき、これから始まる世界にワクワクしております」という。「蘭丸は織田信長の小姓です。中性的なイメージがあり、信長のために忠義を尽くした多くのエピソードが残されています。信長への並外れた忠誠心と、一挙手一投足についていく明晰（めいせき）さが魅力的な人物だと感じました。心身ともに美しい蘭丸を演じさせていただくことは大変恐縮ですが、自分の持てる全ての力を出し切りたいです」と喜んだ。

緒形敦は、１９９３年に結婚した俳優・緒形直人と女優・仙道敦子の長男。祖父は２００８年に亡くなった俳優の緒形拳さん（享年７１）だ。２度目の大河は、信長の弟・信勝の長男である織田信澄役に決まった。父が謀反の疑いで信長に謀殺（ぼうさつ）されたのちは、柴田勝家の下で育つ。明智光秀の娘婿となり、信長からの信任も厚い…というキャラクター。緒形は２度目の大河参加に喜び、「役者として、大河ドラマに出演することは目標の中の一つなので、本当に嬉（うれ）しかったです。また織田信長の甥（おい）で明智光秀の娘婿という重要な役を頂けてとても光栄です。信澄の奥底にあったであろう細かな心情を汲（く）み取り、丁寧に演じていきたいと思います」とコメントを寄せた。

市川團子と緒形敦のほかに、竹中半兵衛役で菅田将暉、織田信勝役で中沢元紀、浅野長吉役で大地伸永の出演が発表された。

同作は仲野が豊臣秀長（豊臣秀吉の弟）役で主演を務め、天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く夢と希望の下剋上サクセスストーリー。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡を描く。秀長の兄で、天下統一を果たす戦国武将・豊臣秀吉役は池松壮亮が演じる。ほかにも織田信長役の小栗旬、信長の妹・お市役の宮粼あおい、豊臣兄弟の最大のライバルである徳川家康役の松下洸平などが出演する。語りは女優の安藤サクラ。今月４日に初回が放送された。