離婚伝説、TVアニメ『ハイスクール！奇面組』EDテーマ「ステキッ！！」笠松将出演のMV公開。MV公開直前にYouTube生配信決定も
離婚伝説が、本日リリースした新曲「ステキッ！！」MVを20時に公開することを発表した。
本楽曲は、1月9日から放送される全国フジテレビ系“ノイタミナ”TVアニメ『ハイスクール！奇面組』のエンディングテーマとして書き下ろされた楽曲。大切な人への儚く、もどかしい想いを描いた歌詞と、普遍的な切なさを表現したようなサウンドが溶け合い、新しいシティポップの風味を帯びたナイトグルーヴィングな作品に仕上がっているという。
MVでは、離婚伝説の活動当初からクリエイティブを共にしている映像制作チーム“stacks”からオカダワタルがディレクターを務め、国内外で活躍の幅を広げている俳優の笠松将が出演している。
また、本日19時ごろよりMVプレミア公開直前のYouTube Liveの生配信も決定。ぜひ、生配信からチェックしてほしい。
◆ ◆ ◆
◾️笠松将 コメント
早朝からの撮影でしたが、出番の無いはずの離婚伝説のお二人と喫煙所で出会い、簡単な挨拶をしました。昼過ぎにかけて撮影が進み、夕方からは第2現場でテイクを重ねます。離婚伝説のお二人はご自身の撮影が終わっていたはずなのに、最後まで残り、監督と共にモニターをチェックしています。自分の作品に責任を持たれている姿がとてもステキッ！！と思いました。
◆ ◆ ◆
■「ステキッ！！」
▼配信
2026年1月7日（水）リリース
URL：https://VA.lnk.to/6ob2zY
▼CD
2026年1月21日（水）リリース
期間限定生産盤 BVCL 1512
\1,300（税込）
購入：https://va.lnk.to/i65RJE
［収録曲］
1.ステキッ！！
2.ステキッ！！ AnimeEDIT
3.ステキッ！！ Inst.
4.ステキッ！！ AnimeEDIT Inst.
▼店舗別購入者特典一覧
・離婚伝説 応援店：スマホサイズステッカー
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・セブンネット：缶バッジ
・全国アニメイト（通販含む）：ましかくブロマイド
※数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。
※各特典絵柄・“スマホサイズステッカー”の配布対象店舗は追ってご案内いたします。
※各オンラインサイトにて商品カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。
※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
■TVアニメ『ハイスクール！奇面組』
［放送日時］全国フジテレビ系“ノイタミナ”にて2026年１月９日スタート毎週（金）23時30分〜24時
［クレジット表記］©新沢基栄／集英社・奇面組
［スタッフ］
原作：新沢基栄（集英社文庫<コミック版>刊）
監督：関 和亮
アニメーションディレクター：西川鷹司
シリーズ構成：村越 繁
キャラクターデザイン：阿部由佳
劇中歌プロデュース：Night Tempo
企画・プロデュース：スロウカーブ
アニメーション制作：アニメーションスタジオ・セブン
［出演者］
一堂 零（いちどう・れい）：関 智一
冷越 豪（れいえつ・ごう）：武内駿輔
出瀬 潔（しゅっせ・きよし）：松岡禎丞
大間 仁（だいま・じん）：小林千晃
物星 大（ものほし・だい）：戸谷菊之介
河川 唯（かわ・ゆい）：白石晴香
宇留千絵（うる・ちえ）：長谷川育美
似蛭田 妖（にひるだ・よう）：岡本信彦
雲童 塊（うんどう・かい）：小林裕介
天野邪子（あまの・じゃこ）：M・A・O
切出 翔（きれいで・しょう）：佐久間大介
［公式サイト］https://kimengumi.com/
［公式X］@kimengumi_anime
［公式TikTok］@kimengumi_anime
◾️＜離婚伝説2026 ONEMAN LIVE＞
2026年9月10日（木）OPEN 17:30 / START 18:30 ※追加公演
2026年9月11日（金）OPEN 17:30 / START 18:30 ※SOLD OUT
会場：日本武道館
主催：ソニー・ミュージックレーベルズ
企画制作：DISK GARAGE
チケット料金：全席指定：\9,500（税込）
▼オフィシャルファンクラブ最終先行
受付期間：〜2026年1月12日（月・祝）23:59
受付URL：https://rkndnsts-fan.jp/
▼オフィシャル最終先行（イープラスのみ）］
受付期間：〜2026年1月18日（日）23:59
受付URL：https://eplus.jp/rkndnsts/
関連リンク
◆離婚伝説 オフィシャルサイト
◆離婚伝説 オフィシャルX
◆離婚伝説 オフィシャルInstagram
◆離婚伝説 オフィシャルYouTubeチャンネル
◆離婚伝説 オフィシャルTikTok