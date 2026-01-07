Í¥Î¤¡¢¥É¥é¥Þ¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¼çÂê²Î¡ÖÀ¤³¦¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
Í¥Î¤¤¬¡¢1·î13Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤¹¤ëÃÝÆâÎÃ¿¿¼ç±é¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¼çÂê²Î¡ÖÀ¤³¦¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ò1·î14Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¤Ï¡¢²£´ØÂç¤Î¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¾Þ¼õ¾Þºî¡ØºÆ²ñ¡Ù¸¶ºî¤Î¤³¤ÎÅß°ìÈÖÀÚ¤Ê¤¤¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥é¥Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£
¼çÂê²Î¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ¤³¦¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÎÁ´¤Æ¡¡¿¹ÍåËü¾Ý¤è¤ê¤â·¯¤¬Âç»ö¤À¤Ã¤Æ»ö¡×¤È²Î¤¦¡¢¤¿¤À°ì¤Ä¼é¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¤È¤½¤ì¤Ï²¿¤«¡©¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ÈÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥í¥Ã¥¯¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¥É¥é¥Þ¼ç¿Í¸ø¤ä¤½¤ÎÍ§¿Í¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²áµî¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é²¿¤«¤òÃµ¤·¡¢µá¤áÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤È¡¢¤½¤ÎÀè¤ÎÌ¤Íè¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ªËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØSUPER RICH¡Ù¼çÂê²Î¡Ö¥Ù¥Æ¥ë¥®¥¦¥¹¡×°ÊÍè¡¢Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¡ÖÀ¤³¦¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¢¨¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¼çÂê²Î
ÇÛ¿®URL¡§https://yuuri.lnk.to/aDKK1c
Pre-add / Pre-save¡§https://yuuri.lnk.to/EFyzFE
◾️¥É¥é¥Þ¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù
¢§ÊüÁ÷¾ðÊó
Ëè½µÊüÁ÷¸å¡¢¡ØºÆ²ñ¡Ù¤¬À¤³¦¤Î»ëÄ°¼Ô¤È¿·¤¿¤Ë½Ð²ñ¤¦¡½¡½Netflix¤Ç¤ÎÀ¤³¦ÇÛ¿®¤¬·èÄê¡ª¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¤ÏËè½µ¡¢ÊüÁ÷Ä¾¸å¤«¤éTVer¡¦ABEMA¤ÇÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡¢TELASA¡Ê¥Æ¥é¥µ¡Ë¤Ç¤Ï¸«ÊüÂêÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Netflix¤Ç¤ÎÀ¤³¦ÇÛ¿®¤â·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª ¹ñÆâ¤ª¤è¤Ó³¤³°¡Ê190°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊüÁ÷¸å¤Î24»þ¤«¤éÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£½ÉÌ¿Åª¤ÊºÆ²ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÊª¸ì¤¬¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤È¤Î¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¡¢À¤³¦¤Ø¡½¡½¡£¤³¤ÎÅß°ìÈÖÀÚ¤Ê¤¤¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¿Í¡¹¤Î¿´¤òÍÉ¤êÆ°¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥¥ã¥¹¥È
ÃÝÆâÎÃ¿¿¡¢°æ¾å¿¿±û¡¢À¥¸Í¹¯»Ë¡¢ÅÏÊÕÂçÃÎ¡¢ËÌ¹áÆá¡¢ÃÊÅÄ°ÂÂ§¡¢¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡¡¤Û¤«
¢§¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¡Ê¸¶ºî¡Ë¡¡²£´Ø Âç ¡ØºÆ²ñ¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡¡Âè56²ó¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¾Þ ¼õ¾Þºî
¡ÊµÓËÜ¡Ë¡¡¶¶Éô ÆØ»Ò
¡Ê²»³Ú¡Ë¡¡ÆÀÅÄ ¿¿Íµ
¡Ê¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë¡¡Æâ»³ À»»Ò¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë
¡Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë¡¡ÊöÅç ¤¢¤æ¤ß¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¡¢Ãæ¹þ ÂîÌé¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«¡Ë
»³ÅÄ Í¦¿Í¡Ê¥¶¡¦¥ï¡¼¥¯¥¹¡Ë¡¢Â¿¸Ð Î¼ÂÀ¡Ê¥¶¡¦¥ï¡¼¥¯¥¹¡Ë
Âç³À °ìÊæ¡Ê¥¶¡¦¥ï¡¼¥¯¥¹¡Ë¡¢³ÑÅÄ Àµ»Ò¡Ê¥¶¡¦¥ï¡¼¥¯¥¹¡Ë
¡Ê´ÆÆÄ¡Ë¡¡¿¼Àî ±ÉÍÎ¡¢»³ËÜ ÂçÊå
¡ÊÀ©ºî¶¨ÎÏ¡Ë¡¡¥¶¡¦¥ï¡¼¥¯¥¹
¡ÊÀ©ºîÃøºî¡Ë¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü
¢§Âè1ÏÃ¡Ê1·î13ÆüÊüÁ÷¡Ë ¤¢¤é¤¹¤¸
¤¢¤ÎÆü¡¢²¶¤¿¤Á£´¿Í¤Ïºá¤òÈÈ¤·¤¿¡£ÈÈ¤·¤¿ºá¤ò¡¢Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤ËÉõ°õ¤·¤¿¡½¡½¡£¤«¤Ä¤ÆÃçÎÉ¤·£´¿ÍÁÈ¤À¤Ã¤¿ÈôÆà½ß°ì¡ÊÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ë¡¢´äËÜËüµ¨»Ò¡Ê°æ¾å¿¿±û¡Ë¡¢À¶¸¶·½²ð¡ÊÀ¥¸Í¹¯»Ë¡Ë¡¢º´µ×´ÖÄ¾¿Í¡ÊÅÏÊÕÂçÃÎ¡Ë¤Ï¡¢¾®³Ø£¶Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¡ÔÃ¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©¡Õ¤ò¶¦Í¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃÏ¸µ¤òÎ¥¤ì¤¿½ß°ì¤ÏÃç´Ö¤¿¤Á¤È°ìÅÙ¤â²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Ä¤·¤«23Ç¯¤Î·îÆü¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢º£¤ä·º»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿½ß°ì¤Ï¸Î¶¿¤Î»°¥ÄÍÕ·Ù»¡½ð¤Ë°ÛÆ°¡£¤À¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÃç´Ö¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ê¤Ã¤ÆÊ¿²º¤Ê³¹¤Ç¿¦Ì³¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢½ß°ì¤Î½éÎø¤ÎÁê¼ê¤Ç¤â¤¢¤ëËüµ¨»Ò¤Ï¡¢·½²ð¤È·ëº§¤¹¤ë¤âÎ¥º§¡£ÃÏ¸µ¤ÇÈþÍÆ¼¼¤ò±Ä¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢°ì¿ÍÂ©»Ò¤ÎÀµ¼ù¡Ê»°±ºåºÍå¡Ë¤ò·üÌ¿¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Ì¾ÌçÃæ³Ø¤Ø¤Î¿äÁ¦Æþ³Ø¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÀµ¼ù¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇËü°ú¤¡ª ¤·¤«¤â¡¢Ä¾¿Í¤Î·»¤Ç¡¢Å¹Ä¹¤òÌ³¤á¤ëº´µ×´Ö½¨Ç·¡Ê¾®ÌøÍ§¡Ë¤ÏËüµ¨»Ò¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢·Ù»¡¤Ø¤ÎÄÌÊó¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿³Û¤Î¶âÁ¬¤òÍ×µá¤·¡Ä!!
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢»öÂÖ¤Ï»×¤ï¤ÌÊý¸þ¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«¡¢½¨Ç·¤¬²¿¼Ô¤«¤Ë¼Í»¦¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤À¡ª ½ß°ì¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ¡¢»°¥ÄÍÕ½ð¤Î½ðÄ¹¡¦¾®¿ùË¼Â§¡ÊÃÊÅÄ°ÂÂ§¡Ë¤¬»Ø´ø¤¹¤ëÆÃÊÌÁÜººËÜÉô¤Ë»²²Ã¡£¸©·ÙÁÜºº°ì²Ý¤Î·º»ö¡¦ÆîÎÉÍý¹á»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¡¢ÁÜºº¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡£
¢§¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È
TVer¡§ https://tver.jp/series/srv5utjafh
¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§ https://www.tv-asahi.co.jp/saikai
X¡§ https://x.com/saikai_ex
Instagram¡§ https://www.instagram.com/saikai_ex
TikTok¡§ https://www.tiktok.com/@saikai_ex
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Í¥Î¤ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡Í¥Î¤ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡Í¥Î¤ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡Í¥Î¤ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡Í¥Î¤ YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÍ¥Î¤¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ú¸ø¼°¡Û¡×
¢¡Í¥Î¤ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok