°¦É²¤¬¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈ¯É½¡¡¡Ö¥¢¥ª¥¢¥·¡×¤È¥³¥é¥Ü¡ÄºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò´°Á´ºÆ¸½
2026É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ë¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈ¯É½
¡¡°¦É²FC¤Ï1·î7Æü¡¢2026É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ª¤è¤Ó¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÆÃÊÌÂç²ñ¤ÏÃÏ°èÊÌ¤ËÀï¤¦·Á¼°¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó°¦É²¸©¤Î¸Ø¤ê¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¡£Æ±¸©½Ð¿È¤ÎÌ¡²è²È¡¦¾®ÎÓÍ¸ã»á¤¬¡¢°¦É²FC¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡Ø¥¢¥ª¥¢¥· ¥Ö¥é¥¶¡¼¥Õ¥Ã¥È¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖAC°¦É²¡×¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¡¢¾®ÎÓ»á¤Î´Æ½¤¤Î¤â¤È´°Á´ºÆ¸½¤·¤¿¡£¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¥É¥Ã¥È¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥¸¥ç¥¬¥Ü¡¼¥é¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÇØÌÌ¤Ë¤Ï¡¢ºòµ¨¤Ë°ú¤Â³¤°¦É²¸©·Á¤Î¥·¥§¥¤¥×¤òºÎÍÑ¡£¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤Ç¤¢¤ë°¦É²¸©Á´°è20»ÔÄ®¤Î´õË¾¤È´üÂÔ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤¦¾ðÇ®¡¢¤½¤·¤Æ¸©Ì±¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£µ¡Ç½ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¥í¥´¤ä¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ò¾º²Ú¥×¥ê¥ó¥È¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÛ´ÀÂ®´¥À¤äÂÑµ×À¡¢·ÚÎÌ²½¤òÎ¾Î©¡£ÁÇºà¤Îµ¡Ç½¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¡¢Áª¼ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò°ú¤½Ð¤¹»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ïº£²ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºîÃæ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»Ñ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤³¤½¤¬¡¢°¦É²¤Î¸Ø¤ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÆÃÊÌ¤ÊÂç²ñ¤ò¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¶¦¤ËÀï¤¤È´¤¯·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë