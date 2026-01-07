¶áµ¦ËÌÉô¤Ïº£Æü7ÆüÌë¤«¤é±«¤äÍë±«¡¡ÌÀÆü8Æü¤ÏÃÇÂ³Åª¤ËÀã¡¡µþÅÔ»ÔÆâ¤âÀã¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê
º£Æü7Æü¸á¸å¤Î¶áµ¦¤ÏÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìë¤ÏËÌÉô¤Ç±«¤äÍë±«¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌÀÆü8Æü¤Ï¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢ËÌÉô¤Ç¤ÏÃÇÂ³Åª¤ËÀã¤ä±«¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£µþÅÔ»ÔÆâ¤äÂçÄÅ»ÔÆâ¤Ë¤âÀã±À¤¬Î®¤ì¹þ¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸·¤·¤¤´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¡¢¶õµ¤¤Î´¥Áç¤¬Â³¤¯½ê¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤ä²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£Æü7Æü¤Î¶áµ¦¡¡ÆüÃæ¤ÏÂçÂÎÀ²¤ì¡¡Ìë¤ÏËÌÉô¤Ç±«¤äÍë±«
º£Æü7Æü¤Î¶áµ¦¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¢¤È¤ÏÆüËÜ³¤¤«¤éÁ°Àþ¤¬¶á¤Å¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìë¤ÏËÌÉô¤òÃæ¿´¤Ë±À¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢±«¤äÍë±«¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£É¸¹â¤Î¹â¤¤½ê¤Ç¤Ï¡¢±«¤ËÀã¤¬¸ò¤¸¤ë½ê¤â¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÌÀÆü8Æü¡¡ËÌÉô¤ÏÃÇÂ³Åª¤ËÀã¤«±«¡¡µþÅÔ»ÔÆâ¤âÀã¤¬Éñ¤¦²ÄÇ½À¤¢¤ê
º£Æü7Æü¤ÎÌë¤«¤éÌÀÆü8ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ´¨ÎäÁ°Àþ¤¬ËÜ½£ÉÕ¶á¤òÆî²¼¤·¡¢Á°Àþ¤ÎÄÌ²á¤È¤È¤â¤Ë¶áµ¦¤Ë¤ÏËÌ¤«¤é´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÌÀÆü8Æü¤Î¸á¸å¤Ï¡¢¾å¶õ1500¥á¡¼¥È¥ëÉÕ¶á¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹6¡î°Ê²¼¤Î´¨µ¤¤¬¡¢¶áµ¦¤ò¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤ÈÊ¤¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌÀÆü8Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©ËÌÉô¤äµþÅÔÉÜËÌÉô¡¢¼¢²ì¸©ËÌÉô¤ÏÃÇÂ³Åª¤ËÀã¤«±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÂçÄÅ»Ô¤ò´Þ¤à¼¢²ì¸©ÆîÉô¤ä¡¢µþÅÔ»Ô¤ò´Þ¤àµþÅÔÉÜÆîÉô¤Ë¤â¸á¸å¤ÏÀã±À¤¬Î®¤ì¹þ¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µª°ËÈ¾Åç¤Î»³´ÖÉô¤Ç¤âÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¼¸Ë¸©¤ÎÀÑÀã¤ÎÂ¿¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤À¤ì¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÂçºåÉÜ¤äÊ¼¸Ë¸©ÆîÉô¤Ï¡¢±À¤¬Â¿¤¤¤Ê¤¬¤é¤â»þÀÞÀ²¤ì´Ö¤¬½Ð¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆàÎÉ¸©¤ÈÏÂ²Î»³¸©¤â»³´ÖÉô¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢Å·µ¤¤ÎÂç¤¤ÊÊø¤ì¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÌÀÆü8Æü¤ÎÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢º£Æü7Æü¤è¤ê¤âÄã¤¯¡¢¸·¤·¤¤´¨¤µ¤È¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢Âçºå¡¢¿À¸Í¤Ç9¡î¡¢µþÅÔ7¡î¡¢É§º¬5¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤ª½Ð¤«¤±¤ÎºÝ¤Ï¡¢´¨¤µÂÐºö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶áµ¦ÃæÉô¡ÁÆîÉô¤Ç¶õµ¤´¥Áç¡¡²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ËÃí°Õ
º£Æü7Æü¤«¤éÌÀÆü8Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¿À¸Í»Ô¤ò´Þ¤àÊ¼¸Ë¸©ÆîÉô¤äÂçºåÉÜ¡¢ÏÂ²Î»³¸©¤Ç¤Ï¡¢¶õµ¤¤Î´¥Áç¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÌÀÆü8Æü¤ÎÍ½ÁÛºÇ¾®¼¾ÅÙ¤Ï¡¢Âçºå¤Ç39%¡¢¿À¸Í¤Ç37%¡¢ÏÂ²Î»³¤Ç38%¡¢Ä¬Ì¨¤Ç35%¤ÈÄã¤¯¡¢À¾¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤á¤Ë¿á¤¯½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹¢¤ä¤ªÈ©¤ÎÊÝ¼¾¤Ê¤É·ò¹¯´ÉÍý¤â¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ð»ö¤òËÉ¤°¥Ý¥¤¥ó¥È
¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡¢²ÐºÒÈ¯À¸¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£²ÐºÒ¤òËÉ¤°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¤¿¤Ð¤³¤ÎµÛ¤¤³Ì¤Ï¡¢¿å¤Ç´°Á´¤Ë¾Ã¤·¤Æ¤«¤é¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£µÛ¤¤³Ì¤ò³¥»®¤Ë¤¿¤á¤º¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¿²¤¿¤Ð¤³¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡¥¹¥È¡¼¥Ö¤Î¼þ¤ê¤ËÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀöÂõÊª¤ò´¥¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¥¹¥È¡¼¥Ö¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ª½Ð¤«¤±¤Î»þ¤ä½¢¿²¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥Ö¤ò¾Ã¤¹¤Î¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£¡¡Âæ½ê¤Î¥³¥ó¥í¤Î¼þ°Ï¤ËÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢²Ð¤¬ÆéÄì¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ä´ÍýÃæ¤Ï¥³¥ó¥í¤«¤éÎ¥¤ì¤º¡¢¥³¥ó¥í¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢¥¬¥¹¤Î¸µÀò¤ò¤·¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¡¡ÅÅ²½À½ÉÊ¤Î¥³¡¼¥É¤«¤é¤â¡¢È¯²Ð¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤³ÂÇÛÀþ¤ä¥³¡¼¥É¤òÂ«¤Í¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¡¢¥³¡¼¥É¤¬²È¶ñ¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥Û¥³¥ê¤¬Î¯¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥×¥é¥°¤ä¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ÏÄê´üÅª¤ËÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥×¥é¥°¤ÏÈ´¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·¤â¤Î²ÐºÒ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢½»ÂðÍÑ¤Î²ÐºÒÊóÃÎ´ï¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Êü²Ð¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢²È¤Î¼þ¤ê¤ËÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤Êª¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£