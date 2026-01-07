2025年に50周年の節目を迎えた、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」

「マイメロディ」を新しく捉え直し、その“生き方”に光を当てた体験型展示「好きにすなおに生きてみる展 WITH MY MELODY」が表参道ヒルズ本館吹抜け大階段にて期間限定で開催されます☆

表参道ヒルズ サンリオ「好きにすなおに生きてみる展 WITH マイメロディ」

開催期間：2026年1月15日(木)〜1月21日(水)

営業時間：11:00〜20:00 ※1月15日(木)のみ12:00〜20:00

会場：表参道ヒルズ本館吹抜け大階段(東京都渋谷区神宮前4丁目12番10号)

入場料：無料

詳細URL：https://mymelody.sanrio.co.jp/

サンリオが、2025年に50周年の節目を迎えた「マイメロディ」を新しく捉え直し、その“生き方”に光を当てた体験型展示「好きにすなおに生きてみる展 WITH MY MELODY」を表参道ヒルズにて期間限定で開催。

マイメロディの生き方(「マイメロな生き方」)には、「自分をほめる」「好きなものにだけ囲まれて過ごす」「なにもしない日をつくる」といった、自分の“好き”の気持ちにすなおに生きるための小さな工夫が詰まっています。

その言葉や行動には、いまを生きる大人たちにそっと寄り添い、背中を押してくれるようなヒントが散りばめられています。

今回実施されるイベントは、そんな「マイメロな生き方」に触れながら、自分の“好き”を見つめ直し、より“わたしらしく”生きるヒントを探すことができる体験型展示です。

会場の表参道ヒルズの吹抜け空間には、長さ約30m×幅約2mのアイコニックな「巨大ウィッシュリスト」の懸垂幕を設置。

さらに、イベント限定の特別なコンテンツとして、48種類のウィッシュカードの中から「今年やってみたいこと」を4つ選んでカードホルダーに差し込むことで、自分だけのオリジナル「ウィッシュリスト」を作ることができます。

そのほか、「マイメロディ」のお友だちである「ピアノちゃん」や「フラットくん」たちが語る「マイメロな生き方」の展示や、思わず写真を撮りたくなるフォトスポットなど、さまざまなコンテンツも実施。

「マイメロな生き方」を見て・触れて・感じることで「マイメロディ」とともに新しい一年を“わたしらしく”始めるヒントが届けられるイベントです☆

「マイメロな生き方」とは

「マイメロな生き方」(MY MELODY MINDSET)とは、自分の気持ちにすなおでありながら、まわりの気持ちも大切にできるマイメロディのような生き方のこと。

自分の“好き”にすなおである「すなおさ」、まわりに流されずに大切なことは守る「しなやかさ」、自分の気持ちも相手の気持ちもそのまま受け止める「やわらかさ」など、「マイメロな生き方」には、いまを生きる大人たちにそっと寄り添い背中を押してくれるようなヒントが散りばめられています。

マイメロディの言葉には、行動には、いまを生きる大人への学びが、実はたくさんある。

みんなとなかよくありたい…。

だけど、ほんとうは、じぶんにすなおでいたい。

いろいろな顔を持って生きなければならない世の中で、嘘もいっぱいつかないといけない日々の暮らしの中で、誰もがじぶんの生き方を探している。

そんな時代だからこそ━━━

好きだと感じたら、すなおに伝えてみよう。

ごめんねより、ありがとうって言ってみよう。

好きなことをしているすなおなわたしが、一番かわいいって信じてみよう。

そう、まるで、マイメロディのように。

好きにすなおに生きてみる。

「好きにすなおに生きてみる展 WITH MY MELODY」のポイント

マイメロな生き方から、“好き”を見つめ直し、“わたしらしさ”に出会うことができる「好きにすなおに生きてみる展 WITH MY MELODY」

会場にはマイメロな生き方を「知る」、マイメロな生き方を「体験する」エリアのほか、かわいいフォトスポットが設置されます。

マイメロな生き方を「知る」：イントロダクション

「マイメロな生き方」を紹介する展示スペース「イントロダクション」

宝島社から出版されるメッセージブック「好きにすなおに生きてみる。マイメロな生き方」の試し読みもでき、イベントの世界に一歩足を踏み入れた瞬間から、“わたしらしさ”を探す特別な体験が始まります。

マイメロな生き方を「知る」：ウィッシュリストボックス

「マイメロディ」のように生きるためのウィッシュリストのうちの8つを、マイメロディのイラストと共に展示する「ウィッシュリストボックス」

それぞれのボックスには、ウィッシュカードが設置されています。

「今年やってみたいこと」や「気になるテーマ」に出会ったら、ぜひカードを手に取り、会場で配布されるカードホルダーに入れて、自身のウィッシュリストに追加してみてください。

マイメロな生き方を「知る」：マイメロディのお友だちが語る「マイメロな生き方」

「マイメロディ」のお友だち「ピアノちゃん」や「フラットくん」たちに、「マイメロな生き方って？」と質問してみました。

お友だちが語る「マイメロディ」の生き方に気付かされることも多いはず。

オブジェの裏側にはウィッシュカードも用意されます。

お友だちの声に耳を傾けながら、気になったカードを手に取ってみてください。

マイメロな生き方を「体験する」：自分だけのオリジナル「ウィッシュリスト」作り

会場には、「好きにすなおに生きてみる」をテーマにした48種類のウィッシュカードが用意されます。

その中から自身の心に響くカードを4枚選んでカードホルダーに差し込むことで、自分だけのオリジナル「ウィッシュリスト」を作ることができます。

また、自由に書き込めるウィッシュリストカードも登場。

新しい一年の始まりに、“わたしらしさ”に気づくヒントに出会うことができます。

来場された方には、先着でカードホルダーを配布。

カードホルダーに封入されているウィッシュリストカードの表面には48種類のウィッシュ(やりたいこと)が一覧で記載されており、裏面には手書きで自由に書き込めます。

フォトスポット

表参道ヒルズの吹抜け空間には、天井から階段下まで続く「巨大ウィッシュリスト」の懸垂幕が登場。

吹抜けの階段を下りながら、そのリストを眺めて楽しむことができる展示です。

さらに、ウィッシュリストにちなみ「マイメロディ」と鉛筆の立体オブジェが登場。

イベントの世界観が楽しめる、思わず写真を撮りたくなるフォトスポットです。

※画像はイメージです

数量限定：ここでしか手に入らないアクリルキーホルダーとオリジナルステッカーをプレゼント

「好きにすなおに生きてみる展 WITH MY MELODY」に来場された方に、先着で限定アクリルキーホルダーをプレゼント。

また、アンケートに回答された方には、限定ステッカー全8種のうちランダムで1つがプレゼントされます。

※お渡しは1回限りとなります

※数に限りがあり、なくなり次第配布終了となります

※ステッカーの配布は先着順、1人1枚までで、なくなり次第終了となります

宝島社「好きにすなおに生きてみる。マイメロな生き方」発売決定

定価：1,650円(税込)

発売日：2026年1月13日(火)

判型・ページ数：B6判・144P

販売場所：全国の書店、Amazon・楽天ブックスなどのネット書店

出版社：宝島社

宝島社より、「マイメロな生き方」を提案するメッセージブックの発売が決定！

フォロワー数73万人(2026年1月時点)の「マイメロディ」公式Xで投稿中のイラストをまじえながら、「マイメロな生き方」を紐解きます。

マイメロディ プロフィール

1975年デビュー。

すなおで明るい、弟思いの女のコ。宝物は、おばあちゃんが作ってくれた、かわいいずきん。

お母さんといっしょにクッキーを焼くのが好き。好きな食べ物は、アーモンドパウンドケーキ。

お誕生日：1月18日

「マイメロディ」の生き方から、いまを生きるヒントを探す体験型展示イベント

表参道ヒルズにて2026年1月15より開催される「好きにすなおに生きてみる展 WITH MY MELODY」の紹介でした☆

© 2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ

※イベントは予告なく、中止、内容変更となる場合があります

※当日は会場スタッフの案内に従って参加ください

