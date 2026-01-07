¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡Û¶Í°þ³Ø±à¡¢¼êÉé¤¤¤ÎHOÆ²±ò¾°¸ç¤¬·è¾¡¤Ë¶¯¹ÔÀèÈ¯¡ª¡¡Î¾¹»¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½
¡¡¡þÂè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñ·è¾¡¡¡¶Í°þ³Ø±à¡½µþÅÔÀ®¾Ï¡Ê2026Ç¯1·î7Æü¡¡ÅìÂçºå»Ô¡¦²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë
¡¡Âè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¤Î·è¾¡¤¬¡¢¤¤ç¤¦7Æü¤Î¸á¸å2»þ¤«¤éÅìÂçºå»Ô¤Î²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¶Í°þ³Ø±à¡Ê¿ÀÆàÀîÂè1¡Ë¤ÈµþÅÔÀ®¾Ï¡ÊµþÅÔ¡Ë¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡»î¹çÁ°¤ËÎ¾¹»¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢»Ë¾å6¹»ÌÜ¤È¤Ê¤ë3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¶Í°þ³Ø±à¤Ï¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¸õÊäHOÆ²±ò¾°¸ç¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬ÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡Æ²±ò¤Ï5Æü¤Î½à·è¾¡¡¦Âçºå¶Í°þÀï¤Ç±¦¸ª¤òÄË¤á¤ÆÉé½ý¸òÂå¡£Á°Æü6Æü¤ÎÎý½¬¤Ë¤Ï»Ñ¤ò¸«¤»¤º¡¢Æ£¸¶½¨Ç·´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡ÊËÜ¿Í¤¬¡Ë¡È½Ð¤¿¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¼£ÎÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¼«ÂÎ¤Ï¸µµ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü¤ÎÄ«¤Ë¤â¤¦°ì²ó¼£ÎÅ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤¤¤±¤ë¤«¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½éÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦µþÅÔÀ®¾Ï¤Ï¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¸õÊäSO²¬¸µÁï»Ö¡Ê3Ç¯¡Ë¤ä¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¸õÊäCTB¿¹²¬ÍªÎÉ¡Ê3Ç¯¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£