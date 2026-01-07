競泳のロンドン五輪銀メダリストで24年4月に現役引退した入江陵介氏（35）が7日、フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。栃木県の県立高で、男子生徒が別の男子生徒に対し殴る・蹴るといった暴行を加えているとみられる動画が交流サイト（SNS）に投稿された問題についてコメントした。

入江氏は「今、SNSではこういったいじめの問題もそうですし、バイトとかでも炎上することも、すぐ今は特定されたりとか、すごく広まりやすいなという印象があります」と話し、「いじめっていうか今回は本当に暴力であって、一方的にしている」と指摘。

その上で「背景は全く分からないものなんですけれども、いじめの根本、被害者、加害者ではなく、なんでいじめが起こってしまうのか。なんでいじめをしてしまうのか。そこを直していかないとどうにもならないと思います」とし、「周りで見ている生徒たちも何もせずにみんな棒立ちで動画を撮っているというのは、僕、今まで学生生活、そういった雰囲気の周りの友達っていなかったので、なんでそういった雰囲気になってしまったのかというところが今後の課題になってくるかなと感じました」と自身の受け止めを話した。

栃木県警は5日、暴行容疑で捜査を始めたと明らかにした。写っていた加害生徒から既に事情を聴いており、事実を認め「大変申し訳ないことをした」と話したという。

動画は、被害者が複数人に取り囲まれ、一方的に暴力を振るわれる内容。県警によると、動画を見た人から4日、情報提供があった。高校は、県教育委員会や県警と事実確認を行っているとした上で「被害者を最優先で守らなければならない」と説明した。

栃木県の福田富一知事は6日の記者会見で「動画を視聴し、絶句した。ひきょう者、弱い者いじめはやめろと思った」と述べ、県教委や高校が把握した情報を7日までに公表するよう県教育長に指示したと明らかにしている。