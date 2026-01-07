お笑いコンビ「きしたかの」の岸大将（35）が、6日深夜に放送されたテレビ朝日「クロナダル」（火曜深夜1・58）に出演。粗品が審査員となり、話題となった女性芸人ナンバー1を決める「THE W」の裏事情を明かした。

この日は芸人同士が裏話やゴシップを語り合う企画。そこで「賞レース」の話題になり、コロコロチキチキペッパーズ・ナダルが「粗品が審査員しているというので見た。粗品って改めて凄いなと。あいつがやるっていったらワクワクする」と「THE W」を回想した。

すると岸が「あれ、（辛口審査を）言われている側はどうなのかな、と思っていて。次の日にニッチェさんとたまたま会った」と切り出した。

岸が「どうだったんですか？」と尋ねると、ニッチェ・近藤は「めちゃくちゃ、ありがたいよね。うれしかった。あれだけ的確に言われたら、こっちも言いようがない。愛情を感じた」と、粗品の辛口審査に感謝していたという。

これにはナダルも「確かに愛情はあった。お笑い好きじゃないと、あそこまで言われへん。ボロカス言うだけじゃなく、こうやったらもっと良くなると」とアドバイスも的確だったと同調。

さらに岸は、ニッチェが「あれを愛情として受け取れないなら、芸人としては伸びない」と語っていたという本心も明かし、鬼越トマホーク・良ちゃんは「イイ女なんすよね」と、独特の表現でニッチェを称賛していた。