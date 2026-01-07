SKE48の元メンバーでタレントの松井珠理奈（28）と男性ユニット「BOYS AND MEN」の辻本達規（34）が7日午前11時から、都内のホテルで結婚会見を行った。会見終了後、60名を超える大勢の報道陣に東海地方出身の2人らしい“粋”なお土産が配られた。

2人の結婚は元日付のスポニチ本紙が報道。同日に辻本の所属事務所が「すでに本人からは結婚の報告を受けており、掲載されております記事につきましては事実でございます」と認め、辻本もSNSで「事務所からの発表の通り松井珠理奈さんと結婚させて頂く運びとなりました」と説明していた。

2人は2014年に出会い、数年後に再会して急接近。約3年の交際を経て結婚を決めた。婚姻届はこの日、松井の地元・春日井市に提出した。

淡いピンクの着物の松井とグレーの着物を着た辻本が金屏風の前に登場。12月の公演でかかとを骨折した辻本は松葉づえをもって姿を見せた。報道陣は24社、60名を超える大人数が集まった。

会見終了後、記者らへ配られたのは三重県津市の「おぼろタオル」社のタオル「おぼろオールインワン」と、川魚の鮎を模した、岐阜を代表する伝統的な焼き菓子「あゆがし（鮎菓子）」。

辻本は「三重の津で作られているタオルと岐阜の鮎菓子というお菓子を。心ばかりではありますが、持って帰っていただけるとうれしいです」と報道陣へ紹介していた。

◇松井 珠理奈（まつい・じゅりな）1997年（平9）3月8日生まれ、愛知県出身の28歳。08年、SKE48に1期生として加入。18年の選抜総選挙で初の1位を獲得。21年に卒業。現在は地元・春日井市の広報大使を務め、公式YouTubeチャンネルで趣味のサウナや農業を楽しむ様子を発信している。

◇辻本 達規（つじもと・たつのり）1991年（平3）5月17日生まれ、岐阜県出身の34歳。2010年に結成した「BOYS AND MEN」ではメンバーカラーは赤。岐阜県羽島市広報大使やスカパー！ドラゴンズの中日ドラゴンズ応援団長を務める。中京テレビ「あさドレ♪」にレギュラー出演中。