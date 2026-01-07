¡Ú ¸µSKE¡¦¾¾°æ¼îÍýÆà ¡õ ¥Ü¥¤¥á¥ó¡¦ÄÔËÜÃ£µ¬ ¡Û¡¡·ëº§²ñ¸«¡¡¸òºÝ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ïà¥¥ã¥ó¥×á¡¡¡Ö¼«Á³¤ËÌþ¤µ¤ì¤¿¤é¸µµ¤¤¬½Ð¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡×
SKE48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà¡Ê28¡Ë¤µ¤ó¤È¡¢ÃËÀ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖBOYS¡¡AND¡¡MEN¡×¤ÎÄÔËÜÃ£µ¬¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤Î·ëº§²ñ¸«¤¬¡¢ËÜÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æó¿Í¤ÏÅì³¤ÃÏÊý½Ð¿È¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢ÄÔËÜ¤µ¤ó¤Î¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤¬¸òºÝ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¸µSKE¡¦¾¾°æ¼îÍýÆà ¡õ ¥Ü¥¤¥á¥ó¡¦ÄÔËÜÃ£µ¬ ¡Û¡¡·ëº§²ñ¸«¡¡¸òºÝ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ïà¥¥ã¥ó¥×á¡¡¡Ö¼«Á³¤ËÌþ¤µ¤ì¤¿¤é¸µµ¤¤¬½Ð¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡×
Æó¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÏÌó11Ç¯Á°¡¢Ì¾¸Å²°±Ø¤Ç¤Î¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Þ¤ÇÁÌ¤ê¤Þ¤¹¡£Åö»þ¡¢ÄÔËÜ¤µ¤ó¤Ï¼«Å¾¼Ö¤Ç¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢°ì¿Í¤Ç¥Á¥é¥·ÇÛ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ËSKE48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë¸½¤ì¤¿¾¾°æ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë´¨¤¤¤Î¤Ë1¿Í¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¨¤é¤¤¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
ÄÔËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤Î»þ¤ÏÊÌ¤Ë²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¤â¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÆ±¤¸ÃÏ¸µ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ãç´Ö¤È¤·¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸òºÝ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ç¤·¤¿¡£ÄÔËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¸µµ¤¤¬½Ð¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ç¼«Á³¤ËÌþ¤µ¤ì¤¿¤éÆü¡¹¤ÎÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤È¤«¡¢¿á¤ÃÈô¤Ö¤È»×¤¦¤«¤é¥¥ã¥ó¥×¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡×¤ÈÍ¶¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃËÀ¤È¤ª½Ð¤«¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ç¤â¥¥ã¥ó¥×¤ËËÜÅö¤Ë¤½¤Î»þ¤¹¤´¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÇÏª¡£¾®³Ø¹»6Ç¯À¸¤«¤é¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤Ç¼«Á³¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÄÔËÜ¤µ¤ó¤ÎÍ¶¤¤¤Ë±þ¤¸¤¿¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿ÄÔËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ÈËå¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤ë¤¦¤Á¤ËÆÃÊÌ¤Ê´¶¾ð¤¬²êÀ¸¤¨¡¢¡Ö2¥ö·î¸å¡¢3¥ö·î¸å¤°¤é¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3Ç¯Á°¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¤«¤é¡¢ÄÔËÜ¤µ¤ó¤Ï¥Ú¥¢¤Î»þ·×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾¾°æ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¡Ö°ì½ï¤Î»þ´Ö¤ò¹ï¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤ËÂ£¤é¤ì¤¿»þ·×¤Ë¡¢ÄÔËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÀäÂÐOK¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ðÇò¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¡×¤È»×¤ï¤ÌÊÖ»ö¤¬¡£
¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì°Ê¾åÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¡Ö¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÁ´Á³°ã¤¦¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤Æ¤â·ù¤À¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤«¤éÂ¨Åú¤òÈò¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÄÔËÜ¤µ¤ó¤Î¡Ö¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤»þ¤â¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¡¢¡Ö£³¡Á£´»þ´Ö¤·¤Æ¡¢ÆüÉÕ¤¬²ó¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¡×¤È¡¢¸òºÝ¤ò¾µÂú¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æó¿Í¤ÏºòÇ¯11·î26Æü¡¢¡Ö¤¤¤¤É÷Ï¤¤ÎÆü¡×¤Ë¹ÈÍÕ¤¬Èþ¤·¤¤Åì³¤ÃÏÊý¤ÎÌ¾½ê¤Ç¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¡¢º§Ìó¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û