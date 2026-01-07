仕事はじめのダメージ、3連休でどう回復する？ 家でできる“整え直し”アイテム
年明けの仕事はじめ、思っていた以上に体と気分にダメージを感じていないだろうか。一方で、久しぶりの通勤やデスクワークで、体や気分に疲れを感じやすい時期でもある。そんな今だからこそ、3連休は無理に予定を入れず、家で過ごしながら体と気分を“整え直す”時間に使いたい。今回は、貼る・着る・使うだけで取り入れられる、頑張らない回復アイテムを紹介する。
【画像】これで連休明けスッキリ！疲労をリセットできる回復アイテム
■VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) フェイスマスク スキンケア (1.CICA デイリースージングマスク)
仕事はじめで肌の調子が崩れやすい時期に取り入れやすいフェイスパック。貼って過ごすだけなので、3連休に何もしたくない日でも使いやすい。毎日のケアとして続けやすい点も支持されている。
■めぐりズム 蒸気めぐるアイマスク 金木犀の香り 16枚入【大容量】
目元を温めながら、気分をゆるめたい夜に使いやすいアイテム。仕事はじめで酷使しがちな目を休ませるきっかけになる。香り付きタイプは、就寝前のリラックスタイムにも取り入れやすい。
■靴下サプリ まるでこたつソックス レディース 932-995
冷えやすい足元を包み込む、履くだけのあったかアイテム。エアコンの効いた室内や夜のリラックスタイムに重宝する。手軽に取り入れられる点も、冬の立て直しケアに向いている。
■BARTH 中性重炭酸 入浴剤 30錠 (10回分)
湯船に浸かって体を温めたい、3連休の夜に取り入れやすい入浴剤。自宅で過ごす時間を、しっかり休むためのリラックスタイムに変えてくれる。仕事はじめでたまった疲れを、無理なく整えたい人向け。
■【2025発売新モデル加湿器・タイマー機能搭載】加湿器 小型 アロマディフューザー アロマ対応 7色LEDライト
乾燥しやすい時期の室内環境を整えたい人向けの小型加湿器。寝室やデスクまわりでも使いやすく、連休中の休息時間を快適にしてくれる。アロマ対応で、気分を切り替えたい夜にも取り入れやすい。
■[TENTIAL] BAKUNE スウェット メンズ リカバリーウェア 上下セット
着て休むだけで、体をいたわる時間をつくれるリカバリーウェア。家で過ごす時間が長い連休中は、ルームウェアを替えるだけでも気分が切り替わる。「休むための服」を用意しておくと、オンオフの切り替えがしやすい。
■CH-1 ピンク メディラボ(Medi Labo) 【医療機器認証品】ふくらはぎ フットマッサージャー
仕事はじめで感じやすい脚のだるさにアプローチできるフットケアアイテム。座ったまま使えるため、テレビを見ながらでも取り入れやすい。連休中に下半身をケアしておくと、翌週が少しラクになる。
仕事はじめの疲れは、無理に解消しようとすると長引きやすい。3連休は、特別なことをしなくても、家で過ごしながら体を休めるだけで立て直しにつながる。日常に戻る前に、取り入れやすい回復アイテムで整えておきたい。
