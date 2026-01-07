けさは東京でも雪が降りましたが、きょう午後は太平洋側は晴れる所が多くなりそうです。一方、日本海側は雷を伴って雪が強く降り、大雪になる地域もあるでしょう。

前線を伴った低気圧が日本海を進んでいて、今夜にかけて、寒冷前線が北日本を通過する見込みです。このため、北海道や東北では今夜にかけて雪が強く降り、雷を伴う所もありそうです。一方、本州の太平洋側と九州、四国は晴れて青空が広がるでしょう。けさ、今季2回目の雪が降った東京でも午後は晴れ間がありそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ： 3℃ 釧路： 1℃

青森 ： 5℃ 盛岡： 2℃

仙台 ： 8℃ 新潟： 9℃

長野 ： 5℃ 金沢：10℃

名古屋：10℃ 東京： 7℃

大阪 ：12℃ 岡山：12℃

広島 ：13℃ 松江：12℃

高知 ：15℃ 福岡：12℃

鹿児島：15℃ 那覇：17℃

あす（木）は、冬型の気圧配置が強まるため、日本海側は西日本も含めて雪が降り、山間部を中心に大雪になる所もありそうです。太平洋側はスッキリ晴れて青空が広がります。空気が乾燥するので、火の取り扱いに注意し、肌や喉のケアをしっかりすると良さそうです。

この先、強い寒気がシベリア経由で次々に日本に流れこんできます。西回りでやってくるため、全国的に寒中らしい寒さが続くでしょう。特に、12日（成人の日）が寒さのピークになりそうです。日本海側は西日本でも雪が降り、交通機関への影響が懸念されます。道路が凍結するおそれもあるので、晴れ着を着られる方は足元にもご注意ください。