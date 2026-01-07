ある保護犬の物語が反響を呼んでいます。

炎天下に放置されていた犬

Instagramアカウント「pan._.hana」の投稿主であるご夫婦は、バリ島にて34匹の元保護犬と暮らしています。今回は、3年前に保護した『あさ』ちゃんの成長記録を紹介しました。

あさちゃんと出会ったのは、炎天下の路上でした。ロープに繋がれて、苦しそうに泣き叫んでいるところをレスキューしたそうです。それから家族の一員として一緒に暮らすこととなりましたが、あさちゃんの後遺症は深刻だったといいます。

脳へのダメージから脳障害を起こし、痙攣や発作を頻繁に起こしていたのです。自力で歩くことは出来ず、安楽死を勧められてしまうほどでした。精神面の問題も大きく、何に対しても無反応だったといいます。

家族みんなでサポート

ご夫婦と先住犬たちは、あさちゃんを根気強くサポートしました。病院に通うのはもちろん、家でのリハビリや投薬も欠かさなかったといいます。依然として自力歩行できないあさちゃんのために、車椅子も用意したそうです。

しかし、あさちゃんの状態はなかなか改善されませんでした。

「この子と私たち家族はこれからどうなってしまうのか…」

先が見えない状況の中で、不安でいっぱいになることもあったといいます。

それでも、前だけを見続け、あさちゃんを精一杯支えたのでした。

3年後の奇跡的な変化

そして、3年後…。あさちゃんは、驚きの変化を遂げていました。毎日のように続いていた発作が、ほとんど出なくなったのです。また、車椅子の練習を始めようとした矢先、なんと自力で歩けるようになったのだそう。今では、歩くどころか全速力で走れるようになったといいます。

精神面の成長も著しいものがありました。色々なものに興味を持ち、感情表現も豊かになったのです。ご夫婦や先住犬たちとのびのび走り回る姿は、幸せそのもの…。

ここに至るまでの記憶がほとんどないほどに、苦労が多かったというご夫婦。現在のあさちゃんからは、たくさんの「希望」をもらえているとも綴っています。

この投稿には「あさちゃんの生命力はすごい」「家族の愛情と努力の賜物ですね」「命の尊さを感じます」などの温かなコメントが寄せられています。あさちゃんや他の保護犬たちの賑やかな日常はInstagramアカウント「pan._.hana」の他の投稿からチェックすることができます！

