最先端素材と独自構造で暖かさを追求した冬アウター3選【あったかギア＆グルメ最前線】

【あったかギア＆グルメ最前線】

一気に冬到来。そこで寒さに負けず快適に過ごすために必要な“あったかギア＆グルメ”を、「家電・日用品」「ファッション」「冬グルメ」の3パートに分けてご紹介。これで冬準備は万全だ。

＜Part 2＞

ファッション

衣・住・食の順番こそ前後したが、住（家電・日用品）の次は、衣＝「ファッション」だ。身体の表面を物理的かつ視覚的に温めてくれる服や靴、小物は重要。その上で取り入れやすいデザインのアイテムを厳選して紹介しよう。

【冬アウター】

まずは主役のアウターから始めよう。といっても、“冬＝ダウンやフリース”なんて通り一辺倒な話ではなく、革新的かつ信頼に足る機能性を求めたくなるのがモノ好きの性。本格的なアウトドアシーンから街使いまで、幅広く対応するシェルジャケット。過酷なビズシーンでもあっても、あったか快適に過ごせるコート。ベストは最先端素材と独自構造が重ね着をより快適に。どれをとっても買いが正解。

1. 10％の軽量化と保温性向上により進化を遂げた最上位ダウン

デサント オルテライン

「水沢ダウン“バーテックス-3” 1000FP」（19万8000円）

今季ラインアップの中では唯一、内側の背面に「HEAT NAVI」のプリーツ加工が採用されたモデルがこちら。内部からも保温性を高めることによって、抜群の暖かさを提供するダウンへと仕上がっています（ムロフィス PRシニアマネージャー 嶋田哲也さん）

軽量性・耐久はっ水性に秀でた「DERMIZAX 30d NYLON TAFFETA」を表地に採用したダウンパーカ。内部にはボリューミーな1000FPのダウンを充填し、空気を纏うかのような着心地と、これまでにない暖かさを実現させた。

▲光を熱へと変換し保温性能を発揮するHEAT NAVI裏地にプリーツ加工を追加。面積を増やすことで、効果を促進

▲フロントジップ部のデュアルジップベンチレーションが衣服内に外気を取り込み、不快な熱や湿気は外へ排出

2. ミズノのテクノロジーを搭載した防風はっ水透湿コート

ミズノ

「フード付き ステンカラーコート【ブレスサーモ】」（3万7290円）

多くのトップアスリートたちを支えてきたミズノ独自の機能素材「ブレスサーモ」と耐水圧・透湿性に優れた表地を、働くビジネスマンの皆さんにもぜひ体感してもらいたいです！（ミズノ ゴルフマーケティング部 藤本直史さん）

ミズノ独自の吸湿発熱素材「ブレスサーモ」を使用し、着用シーンを拡大させたフード付きステンカラーコート。袖は動きやすさと軽量化を狙い中綿をあえて入れず、防風性能に優れた表生地により温かさを保つ仕掛けが光る。

▲着脱可能なフード付きの2WAY仕様。耐水圧約20,000mm、透湿性にも優れた表地を採用し、小雨程度ならば問題ナシ

▲身頃全体に中綿が入っており、背面には「ブレスサーモ」を内蔵。着膨れすることなく、温かさを享受できる

3. ノーベル賞受賞の新素材で6層構造がさらに進化

LUGH

「ウォーマーベスト／ショート」（1万9800円）

6層の魔法瓶構造が生み出す保温力と軽さが最大のストロングポイント。テントの中で過ごす際も腕部分が開いていることで適度に温度調整ができるため、寝袋内でも快適そのもの（ボルシチ PRディレクター 辻井国裕さん）

魔法瓶ベストの最新版。高い熱伝導率と遠赤外線効果により、すぐに暖まり心地良い温度をキープ。冬の車中泊でも電源不要なので冬旅のお供にピッタリ。室内で着用すれば暖房費を抑えることもできて省エネも期待できる。

▲マイナス15°Cの極寒でも保温し、ノーベル賞の受賞暦がある炭素繊維「グラフェン」を配合した6層独自構造

▲肌にもっとも近い1層目は保温性抜群のシープボア。肌触りが良いだけでなく通気性にも優れ、汗やムレを防ぐ

