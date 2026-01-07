入院しているママさんの元にやってきたのは、10日ぶりの再会となる愛犬ちゃん！姿は見えないけれど窓越しに再会したわんこの反応がTikTokに投稿されると、「会いたくてたまらないみたいね」「ママに会えないさみしさが伝わってきます」「声が可愛過ぎる～嬉しそうですね！」といった声が寄せられました。

【動画：『ねえ！ママいるんでしょ！』入院中、窓越しに愛犬と10日ぶりの再会を果たした結果】

窓越しに10日ぶりの再会

TikTokアカウント「boku_roi_」さまに投稿されたのは、入院中のママさんと10日ぶりに再会したトイプードル「ロイ」くんの反応です。

ママさんが諸事情にて入院していた時のこと。パパさんがママさんが入院している病院までロイくんを連れてきてくれて、窓越しに再会することに！

実はこの窓、暗くて外からは中の様子がなかなか見えないのだとか。そのため、ロイくんは窓越しにママさんがいることに気づいていません。しかし、ママさんが「ロイくーん」と呼んでみると……

すぐにママの声に反応！そして……

「ママ？」「もしかしてそこにいるの？」と言うように、「アウアウアウ」と切なげな声でママを呼び始めたというロイくん。

切なげな声でママを呼ぶロイくん

さらに「僕はここにいるよ！」「僕のこと、見えてるの？」と落ち着かない様子で窓越しにいるであろうママさんに一生懸命話しかけていたというロイくん。

さらに、ママさんの姿が見えないことに焦りを感じたのでしょう。ロイくんは立ち上がり、「早く出てきてよ！」「一緒に遊ぼうよ」とより切なげに鳴き出したとか……入院中で外に出られないのがなんとも切ないですね。

寂しさが伝わる様子に「かわいい」の声も

その後もしばらく窓越しにママさんと声だけで再会を果たしたロイくん。パパさんに「そろそろ行くよ」と促され、潔く帰路に着いたといいます。きっと会えなかったママさんの声が聞けて安心したのでしょう。よかったね、ロイくん！

そんなロイくんの切なげな再会の様子は、 TikTokに投稿されると「会いたくてたまらないみたいね」「ママに会えないさみしさが伝わってきます」「声が可愛過ぎる～嬉しそうですね！」といった声が寄せられました。

飼い主さん大好きなロイくんの賢い様子や可愛らしい様子は、 TikTokアカウント「boku_roi_」でご覧いただけます。ぜひ他の日の投稿もチェックしてみてくださいね！

ロイくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： TikTokアカウント「boku_roi_」さま

