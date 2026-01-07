独自コメント到着！SHINGIIIIII、ハワイの老舗サーフブランド「LOCAL MOTION HAWAII」とコラボ決定

2027年に創業50周年という大きな節目を迎える、ハワイを代表する老舗サーフブランド 「LOCAL MOTION HAWAII（ローカルモーション ハワイ）」 は、ハワイを拠点に活動し、T-ARA ウンジョンや島谷ひとみ、LA‘HIKIらへの楽曲提供・プロデュースなども行っているハワイアンアーティスト・SHINGIIIIII（シンギー） とのコラボレーションを正式に発表した。

LOCAL MOTION HAWAIIは、2027年のブランド50周年に向け、ハワイの新たな才能とのコラボレーションを進める中で、SHINGIIIIIIの色彩・メッセージ性に深く共鳴し、今回のパートナーシップが実現した。

サーフアートとローカルカルチャーが真正面から融合する稀少なコラボレーションとして、ローカル・観光客・コレクターの間で話題となることが期待されている。

新たなサーフアートコレクションは、2026年3月より順次ハワイのローカルモーション直営店で発売開始。

ハワイアンカルチャー×ジャパニーズカルチャー×サーフスピリットを融合させた限定シリーズとして、世界中のサーファー・アートファンから注目が集まっている。

2026年3月より順次ハワイのオフィシャルショップにて販売開始予定だ。

【SHINGIIIIII コメント】

ローカルモーションは、ハワイで暮らすサーファーにとって“心のアイコン”のような存在。50周年という歴史的なタイミングでコラボできることは、アーティストとしてもハワイに関わる者としても最高の光栄です。ハワイで生まれた自由、風、波のエネルギーを作品に込めました。たくさんの方々に愛していただきたいです。