³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡¢¡ÖNothing Phone (3a) Lite¡×È¯Çä¡¡¸ÂÄê¿§¡È¥ì¥Ã¥É¡É¤âÅÐ¾ì
¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï¡¢Nothing TechnologyÀ½¤ÎAndroid¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡ÖNothing Phone (3a) Lite¡×¤ò1·î15Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï3Ëü2890±ß¤Ç¡¢Í½Ìó¤ÏËÜÆü7Æü¤«¤é¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£
¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤²Á³Ê¤Ï3Ëü2890±ß¡£Â¾¼Ò¤«¤é¤ÎMNP¤â¤·¤¯¤ÏÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡ÖRakutenºÇ¶¯U-NEXT¡×¤Ø¤Î½é¤á¤Æ¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ç¡¢ºÇÂç1Ëü6000¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼Â¼Á1Ëü6890±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡1·î10Æü～1·î11Æü¤ËÅìµþÅÔ¤Î¡ÖÂå´±»³T-SITE¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖNothing ¡ß Rakuten Mobile Phone (3a) LiteÀè¹ÔÈÎÇä¡õÀ½ÉÊÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç·ÀÌó¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Nothing Phone (3a) Lite¤Ï¡¢Nothing TechnologyÀ½¤ÎAndroid¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡£Nothing¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÏºÇÎ÷²Á¥â¥Ç¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢5000Ëü²èÁÇ¤Î¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¤È800Ëü²èÁÇ¤ÎÄ¶¹³Ñ¥«¥á¥é¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢4cm¤Îµ÷Î¥¤Þ¤ÇÈï¼ÌÂÎ¤Ë´ó¤ì¤ë¥Þ¥¯¥í¥«¥á¥é¤òÈ÷¤¨¤ë¡£
¡¡AIµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±¤¸¤¯ÆÈ¼«¤Î¡ÖEssential Space¡×¤òÅëºÜ¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤òµÏ¿¤·¤ÆÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÀìÍÑ¤Î¥ー¡ÖEssential Key¡×¤âËÜÂÎÂ¦ÌÌ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ëÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î2¿§¤Ë²Ã¤¨¤Æ¸ÂÄê¥«¥éー¤Î¥ì¥Ã¥É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¥«¥éー¤ÏÆüËÜ»Ô¾ì¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢»Ô¾ìÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë¼¡¤¤¤Ç¡¢¿Íµ¤¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¥ì¥Ã¥É¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£
¡ÚÄÉµ 2026/1/7 12:23¡Û
¡¡È¯ÇäÆü¤È²Á³Ê¤Ê¤É¤òÄÉµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£