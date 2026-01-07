ドーンと大きな黒舞茸天の存在感！　きのこの旨みあふれる、週末のご褒美蕎麦

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・高田馬場の手打蕎麦店『手打蕎麦nobu』です。

【2025年6月OPEN！】蕎麦のおいしさを再発見する土日限定の蕎麦屋

感動を呼ぶ蕎麦との出合いは時に人生を変えることがあるもの。店主の藤井信勝さんの場合。端的に説明すると、こうだ。会社員時代に巣鴨「手打そば菊谷」の蕎麦を食べてその奥深さに感銘を受け、弟子入り志願。ダブルワーカーで7年の修業後、満を持して独立した――。

仕事で長く在宅医療に関わる中で禅に感心を持つようになり、「蕎麦を味わうには静かな環境・姿勢・呼吸が大事で、禅の精神と共通する部分がある」と蕎麦を仕事にしようと決めたんだとか。

さて名店仕込みの味はといえば。看板は産地の異なる2種を食べ比べする「利き蕎麦」だ。使う粉は各地の在来種や熟成物などその時で変わり、味のバランスを考えて打ちわける。

きのこスペシャル2025・1950円

『手打蕎麦nobu』きのこスペシャル2025 1950円 魚沼産黒マイタケは見事な大きさ

黒マイタケの天ぷらが存在感を放つ温蕎麦は新メニュー。キノコたっぷりの滋味と枕崎の本枯節を用いたツユが味わい深く、啜れば日々の疲れもゆるゆるとほどけていきそう。

「蕎麦屋の空間でご自身と向き合う時間を過ごしてほしい」と藤井信勝さん。

心も整う、気持ちのいい店だ。

『手打蕎麦nobu』店主 藤井信勝さん

店主：藤井信勝さん「お客様が主人公で蕎麦のある空間を楽しんでください」

『手打蕎麦nobu』

高田馬場『手打蕎麦nobu』

［店名］『手打蕎麦nobu』

［住所］東京都新宿区高田馬場2-10-9戸蒔ビル1階

［電話］03-5273-8007

［営業時間］土日のみ11時〜14時半LO、17時〜20時LO

［休日］月〜金・祝

［交通］地下鉄東西線高田馬場駅7番出口から徒歩3分・JR高田馬場駅早稲田口から徒歩6分

※画像ギャラリーでは、かぶら蒸しの画像がご覧いただけます。

撮影／浅沼ノア、取材／肥田木奈々

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年12月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

