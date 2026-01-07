マイナス２度の極寒のなかタフにプレー。QPR斉藤光毅は森保Jでの“悔しさ”を糧にもがき続ける「結果を残せば世界が変わる」【現地発】
MF斉藤光毅の所属するQPRは１月４日、チャンピオンシップ（イングランド２部）第26節のシェフィールド・ウェンズデー戦を３−０で完勝した。４−４−２の左MFで先発した斉藤はフル出場。先制点の場面でゴールに繋がるパスワークに絡むなど、攻守両方で精力的にプレーした。
このシェフィールド・W戦で、QPRのハードスケジュールは一段落した。
年末年始の過密日程は、イングランドサッカー界の伝統である。プレミアリーグこそ、近年は試合日程がやや緩和されつつあるが、２部のチャンピオンシップのスケジュールは、まったくと言っていいほど変わっていない。
斉藤の所属するQPRの場合は、12月26日のポーツマス戦から中２日でなんと４試合をこなした。10日間で４試合という超ハードな日程である。当然、大晦日や正月を楽しむ余裕などなかった。
12／26 ポーツマス １−１ QPR
12／29 WBA ２−１ QPR
１／１ QPR １−２ ノーリッジ
１／４ QPR ３−０ シェフィールド・W
実際、過密日程の最終日にあたるシェフィールド・W戦で、故障者が続出した。マイナス２度という極寒のなか、試合前のウォームアップでDFリアム・モリソンが負傷。その後もFWルマーン・バレルが21分、ハーフタイムにMFクワメ・ポクが負傷交代し、47分にもMFジョナサン・バランが怪我でピッチを去った。
合計４名が負傷し、試合前に急遽出場の決まったDFスティーブ・クックも後半に治療を受けるなど、まさに満身創痍での試合となった。斉藤についても激しい接触プレーが何度かあり、筆者もそのたびに不安になったが、前後半のアディショナルタイムを含めて合計113分の激闘を戦い抜いた。
一方で、QPRは４試合ぶりの勝利を挙げた。怪我を抱えることなくプレーした斉藤は、安堵の表情を浮かべた。
「本当に勝てない状況が続いていて、チームの状態もあまり良くなかった。流れを良くしなければと思っていたし、自分自身もあまり良いプレーが続いてなかったので、しっかり自分のプレーを出したいと思ってました。
でも、やっぱり身体がきつかった。みんなも動けていなかったので、そのなかでどうアダプトしていくかが大事と思ってました。
こういう流れの時は、選手の自信もなくなり、ボールを欲しがらない状態が続いてしまうもの。実際、そういう状況が続いていたので、自分からちょっとでも変えようと思ってました。自分だけでも自信満々でやろうと。ボールをどんどん受け、周りから何と言われようが構わない、という気持ちでやりました」
斉藤の考えは、自軍のリードで迎えた後半のプレーから見て取れた。選手の疲労が蓄積しているなか、チームはシンプルに縦への攻撃色を強めていた。なかなかボールが左サイドに入らない状況が続くと、斉藤は頻繁に中央に動いてパスワークに絡んだ。時には逆の右サイドまで流れ、ドリブルからクロスボールを入れるなど積極的に駆け回った。
「もちろん立ち位置は大事ですが、自分がボールを受けられる感覚というか、そういうのを大事にしたい。試合の中で、どう調整していくかが大事になる。自分がボールを受けられるなら、もう右サイドまで行ってもいいだろうし。逆に左サイドで待っていた方がいいのなら、そこで待ってる。そういう嗅覚を、もっと上げられたら」
振り返ると、2025年は斉藤にとって大きな節目となった。まず夏にQPRへの完全移籍が決まった。そして10月には強化試合のパラグアイ戦で日本代表デビューを飾った。66分から左ウイングバックとして途中出場し、ドリブルで積極的に仕掛けた。しかし相手にブロックされるシーンが多く、思うようなプレーができなかった。約２か月が経過した今も、斉藤の心には「悔しさ」があるという。
