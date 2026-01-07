シェフィールド・W戦で先発フル出場の斉藤。攻守の両局面で精力的にプレーし勝利に貢献した。（C）Getty Images

写真拡大 (全2枚)

　MF斉藤光毅の所属するQPRは１月４日、チャンピオンシップ（イングランド２部）第26節のシェフィールド・ウェンズデー戦を３−０で完勝した。４−４−２の左MFで先発した斉藤はフル出場。先制点の場面でゴールに繋がるパスワークに絡むなど、攻守両方で精力的にプレーした。

　このシェフィールド・W戦で、QPRのハードスケジュールは一段落した。

　年末年始の過密日程は、イングランドサッカー界の伝統である。プレミアリーグこそ、近年は試合日程がやや緩和されつつあるが、２部のチャンピオンシップのスケジュールは、まったくと言っていいほど変わっていない。

　斉藤の所属するQPRの場合は、12月26日のポーツマス戦から中２日でなんと４試合をこなした。10日間で４試合という超ハードな日程である。当然、大晦日や正月を楽しむ余裕などなかった。

12／26　ポーツマス １−１ QPR
12／29　WBA ２−１ QPR
１／１　QPR １−２ ノーリッジ
１／４　QPR ３−０ シェフィールド・W

　実際、過密日程の最終日にあたるシェフィールド・W戦で、故障者が続出した。マイナス２度という極寒のなか、試合前のウォームアップでDFリアム・モリソンが負傷。その後もFWルマーン・バレルが21分、ハーフタイムにMFクワメ・ポクが負傷交代し、47分にもMFジョナサン・バランが怪我でピッチを去った。

　合計４名が負傷し、試合前に急遽出場の決まったDFスティーブ・クックも後半に治療を受けるなど、まさに満身創痍での試合となった。斉藤についても激しい接触プレーが何度かあり、筆者もそのたびに不安になったが、前後半のアディショナルタイムを含めて合計113分の激闘を戦い抜いた。
 
　一方で、QPRは４試合ぶりの勝利を挙げた。怪我を抱えることなくプレーした斉藤は、安堵の表情を浮かべた。

「本当に勝てない状況が続いていて、チームの状態もあまり良くなかった。流れを良くしなければと思っていたし、自分自身もあまり良いプレーが続いてなかったので、しっかり自分のプレーを出したいと思ってました。

　でも、やっぱり身体がきつかった。みんなも動けていなかったので、そのなかでどうアダプトしていくかが大事と思ってました。

　こういう流れの時は、選手の自信もなくなり、ボールを欲しがらない状態が続いてしまうもの。実際、そういう状況が続いていたので、自分からちょっとでも変えようと思ってました。自分だけでも自信満々でやろうと。ボールをどんどん受け、周りから何と言われようが構わない、という気持ちでやりました」

　斉藤の考えは、自軍のリードで迎えた後半のプレーから見て取れた。選手の疲労が蓄積しているなか、チームはシンプルに縦への攻撃色を強めていた。なかなかボールが左サイドに入らない状況が続くと、斉藤は頻繁に中央に動いてパスワークに絡んだ。時には逆の右サイドまで流れ、ドリブルからクロスボールを入れるなど積極的に駆け回った。

「もちろん立ち位置は大事ですが、自分がボールを受けられる感覚というか、そういうのを大事にしたい。試合の中で、どう調整していくかが大事になる。自分がボールを受けられるなら、もう右サイドまで行ってもいいだろうし。逆に左サイドで待っていた方がいいのなら、そこで待ってる。そういう嗅覚を、もっと上げられたら」
 
　振り返ると、2025年は斉藤にとって大きな節目となった。まず夏にQPRへの完全移籍が決まった。そして10月には強化試合のパラグアイ戦で日本代表デビューを飾った。66分から左ウイングバックとして途中出場し、ドリブルで積極的に仕掛けた。しかし相手にブロックされるシーンが多く、思うようなプレーができなかった。約２か月が経過した今も、斉藤の心には「悔しさ」があるという。