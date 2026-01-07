¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä!²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤À¤í!!¡×ÅçÅÄÀ²¹á¡¢³¤³°¤ÇÈþµÓ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¤Þ¤¿°ìÃÊ¤È²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×
¸µAKB48¤Ç¼Â¶È²È¤ÎÅçÅÄÀ²¹á¤µ¤ó¤Ï1·î6Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¿·Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤ÄÅê¹Æ¤ÇÈþµÓ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅçÅÄÀ²¹á¤Î°µÅÝÅª¤ÊÈþµÓ
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡º£Ç¯¤âÅê¹Æ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¿°ìÃÊ¤È²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡Á¡×¡Ö¤·¤Þ¤À¤µ¤ó²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä!²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤À¤í!!¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)
¡Öº£Ç¯¤âÅê¹Æ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×ÅçÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹(ÃÙ)¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÏÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò1ËçºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤ÎÃ»¥Ñ¥ó»Ñ¤Ç¤¹¡£ÈþµÓ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍ§Ã£²ÈÂ²¤È¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤Ç²á¤´¤·¤Æ¡×2025Ç¯12·î31Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Ç¯Ëö¤ò¡ÖÍ§Ã£²ÈÂ²¤È¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤Ç²á¤´¤·¤Æ¡×¤¤¤¿¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¹ñ¡×¤È¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¥«¹ñ¤â³Ú¤·¤ó¤À¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åê¹Æ¤Ë¤ÏÌ¼¤Î»Ñ¤âºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
